Terror desde el aire en Cajibío, Cauca: ataque con drones paralizó al pueblo y bloqueó la atención médica

Una ofensiva armada que combinó ráfagas de fusil con el lanzamiento explosivos desde lo que parecían ser drones, sacudió a la población de Cajibío, en el centro del Cauca, este miércoles 11 fde febrero, al rededor de las 10 de la mañana en el casco urbano. Lo que serían integrantes del frente Jaime Martínez, disidencia vinculada al mando de alias Iván Mordisco, iniciaron un ataque directo contra la estación de Policía local.

(También puede leer: “¿Dónde está la austeridad?”: Concejal cuestionó viaje del alcalde Galán a Japón)

Reportes consolidados desde Popayán y la secretaría de Gobierno del departamento confirman que al menos un uniformado resultó herido por la onda explosiva y por los restos del explosivo, aunque otras versiones locales, recogidas por medios radiales, señalan que la cifra podría ascender a dos policías lesionados. La gravedad de la situación impidió la atención médica inmediata.

Confinamiento y explosivos en las calles

Las detonaciones, algunas de las cuales impactaron la parte posterior del cuartel policial, obligaron a la evacuación de emergencia de la Alcaldía Municipal. Los funcionarios debieron abandonar sus puestos y refugiarse en viviendas aledañas. Al mismo tiempo, el comercio cerró y las instituciones educativas suspendieron actividades; sin embargo, la situación es crítica para los estudiantes, quienes parece ser que quedaron confinados en los planteles sin poder regresar a sus hogares rápidamente debido al riesgo que representaban las aeronaves no tripuladas que estabans sobrevolando la zona.

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y las autoridades locales emitieron una alerta urgente a la ciudadanía, mencionando no manipular ni acercarse a objetos extraños en el suelo. Habitantes del sector han reportado la presencia de artefactos que fueron lanzados desde los drones pero no detonaron al caer, convirtiendo las calles en posibles campos minados improvisados, según reportó Caracol Radio.

Escalada de violencia en el Cauca

Mientras la Policía local rechazó la situación, el comando en Popayán coordina el despliegue de apoyo aéreo para recuperar el control territorial, ubicado a 46 kilómetros de la capital caucana.

Este hecho no es aislado y marca un crecimiento en la estrategia ofensiva de las disidencias en la región. En las últimas 48 horas, el departamento ha sido testigo de una cadena de violaciones al los derechos humanos, incluyendo el secuestro y posterior liberación de la senadora Aida Quilcué y la retención ilegal del alcalde de Morales, Cauca, Óscar Guachetá, quien también fue liberado horas después luego de ser interceptado por hombres armados.