“¿Dónde está la austeridad?”: Concejal cuestionó viaje del alcalde Galán a Japón

En medio de una intervención en el Concejo de Bogotá, el concejal Julián Espinosa arremetió contra la Alcaldía de Carlos Fernando Galán por un viaje del mandatario capitalino a Japón junto a una de sus asesoras.

(Lea también: Abelardo de la Espriella niega vínculo con esposo de la fiscal tras señalamiento de Petro: “No sé quién coño es”).

“Un vuelo costó 11′496.000 pesos de ida y 9′248.000 de vuelta. Pero los viáticos solicitados, pagados y girados fueron de 20 millones para el señor alcalde y de 15 millones para la señora asesora. Este viaje a Japón, mientras nos han pedido reformas tributarias, mientras le suben a TransMilenio, mientras les suben a los parqueaderos, les costaron a los bogotanos 77 millones de pesos en un solo viaje internacional. ¿Dónde está la austeridad en el gasto?“, se preguntó el concejal en su intervención pública.

Las declaraciones del concejal pronto generaron una ola de reacciones y varios simpatizantes de la actual administración distrital defendieron el trabajo que se ha adelantado gracias a esos viajes.

Un funcionario de la Secretaría de Gobierno, identificado como Juan Esteban Matallana indicó que durante la actual Alcaldía Galán ha hecho 13 viajes internacionales, de los cuales solo cuatro fueron pagados con recursos públicos. Los demás, mientras tanto, fueron financiados coon fuentes externas.

Como resultado, señaló, obtuvieron 1.420 millones de dólares en créditos contratados, 13,8 millones de dólares en asistencias técnicas e incluso “expectativas” de financiación que ascienden a 300 millones de dólares adicionales.

“Se gestionaron recursos para el Metro, cooperación ambiental y proyectos estratégicos de ciudad. No es turismo, se dan resultados”, señaló el funcionario. “Además, en Corea y Japón hubo resultados concretos:USD 500.000 en ventas directas para empresas bogotanas en Expo Osaka. USD 1 millón asegurado del Green Climate Fund para estructurar un proyecto ambiental por USD 90 millones.USD 7 millones gestionados con KOICA para diseñar el modelo del Campus de Ciencia, Tecnología e Innovación”, concluyó.