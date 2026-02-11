¿Se avecina un apagón? El ambicioso plan de Paloma Valencia para transformar la energía en Colombia si llega a la presidencia

La estabilidad energética de Colombia se encuentra en un punto de inflexión. Durante el reciente foro «Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia», la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, lanzó una advertencia clara: sin una política energética seria y urgente, el país corre el riesgo de enfrentar un racionamiento en el corto plazo.

Le puede interesar: Así van las condonaciones masivas de créditos educativos del ICETEX

Con el sistema operando bajo presión, Valencia no solo señaló las fallas, sino que presentó una hoja de ruta que combina inversión privada, tecnología de punta y reformas sociales para convertir al país en una potencia energética.

El gas y el carbón: Escudos contra la oscuridad

Uno de los puntos más críticos mencionados por la candidata es la dependencia del gas. Actualmente, la regasificadora de Cartagena opera al límite de su capacidad, lo que deja poco margen de maniobra para las centrales térmicas que sostienen el sistema cuando las hidroeléctricas flaquean.

Valencia propone una medida inmediata: flexibilizar las normas de importación de gas para el sector privado. Pero su visión va más allá de la compra externa. Para fortalecer la oferta nacional, sugirió el desarrollo de nuevos proyectos de generación a boca de mina en el Cerrejón, aprovechando el carbón como un respaldo estratégico y estable frente a la intermitencia de otras fuentes.

Crisis en el Caribe: Entre redes saturadas y precios altos

La situación en la Costa Caribe requiere atención especial. Según la senadora, la red que transporta energía desde el centro del país está saturada, lo que influye directamente en las altas tarifas y la inestabilidad del servicio.

Para solucionar esto, Valencia enfatizó en la necesidad de:

Concluir proyectos estratégicos: Finalizar de inmediato “La Colectora” y la interconexión con Panamá. Modernización de infraestructura: Propuso que la Nación asuma el costo de mejorar conexiones obsoletas, pero bajo un modelo de resultados: las empresas solo recibirán compensaciones si ejecutan las obras y demuestran una reducción real en las pérdidas de energía.

IA y consultas previas: Desbloqueando el progreso

Uno de los mayores cuellos de botella para la infraestructura en Colombia son los trámites administrativos. Valencia propone un cambio de paradigma en las consultas previas, transformándolas de obstáculos en herramientas de desarrollo social. En su modelo, las comunidades decidirían qué inversiones necesitan (hospitales, vías, etc.), y las empresas ejecutarían las obras directamente para cerrar la puerta a la corrupción.

Además, la candidata planteó el uso de Inteligencia Artificial (IA) para organizar el territorio y agilizar el otorgamiento de licencias ambientales. Este enfoque tecnológico no solo busca eficiencia, sino sostenibilidad: su meta es recuperar la selva colombiana para pasar de una cobertura del 47% al 52%.

Un llamado a la responsabilidad ciudadana

A pesar de las propuestas estructurales, el riesgo es inmediato. Por ello, Valencia hizo un llamado urgente a la racionalización del consumo. La combinación de una infraestructura de transporte rezagada y limitaciones en la importación de gas sitúa a Colombia en un escenario de vulnerabilidad extrema.