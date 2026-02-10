“Esto no es un foro ni una fiesta”: La respuesta de Petro a foto de alcaldes cordobeses sentados en el piso

En el consejo de ministros de hoy, 10 de febrero, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre una polémica foto que ronda las redes sociales en el marco de la emergencia por inundaciones en Córdoba que ya deja más de 140.000 damnificados. En la imagen se pueden ver a los alcaldes y alcaldesas de varios municipios de ese departamento sentados en el piso. Según algunas versiones, los mandatarios locales no fueron admitidos en el recinto durante la reunión ministerial del día anterior, lo cual generó una avalancha de críticas hacia el Gobierno y el presidente.

Le puede interesar:Ricardo Roa no renunciaría pese a imputación de la Fiscalia: “no tiene sentido”

“No estamos en un foro ni en una fiesta”

Con un tono severo, el mandatario se refirió a la escena: “Alcaldes se tiraron por ahí en un corredor a decir que no los recibimos. No, no. Esto es un consejo de ministros, tiene unas normas y unas reglas”, afirmó. La reunión del lunes fue ampliamente criticada, especialmente con la revelación de la imagen, pues señalaron a Petro de dedicarse a “echar culpas” (en referencia a sus declaraciones sobre la posible responsabilidad de hidroeléctricas en el desastre" y de asumir una postura centralista.

Lea también:Fundación San José se pronuncia tras el llamado a imputación realizado por la Fiscalía: dicen que hubo auditoría interna

“No estamos en un foro, ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones. Estamos es resolviendo desde el gobierno nacional” aseveró el jefe de Estado.

Sus afirmaciones se unen a las expresadas por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el asesor de comunicaciones del presidente, Andrés Hernández, quienes aseguraron que los alcaldes y alcaldesas sí contaron con una sala de juntas, alimentación y el acompañamiento de otros funcionarios. “Esta fue una foto “sastre” hecha a la medida para generar indignación sin fondo", afirmó Rojas.