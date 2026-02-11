Nueva pelea en el petrismo: Roy Barreras calificó a Gustavo Bolívar como “mentiroso y calumniador”

La decisión del exsenador Roy Barreras y del exalcalde de Medellín Daniel Quintero de participar en la consulta presidencial del 8 de marzo causó una ola de críticas dentro del petrismo. Uno de sus críticos más acérrimos ha sido el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar.

Esta semana Bolívar dio detalles sobre una supuesta reunión que tuvieron Roy, Quintero y la senadora del Pacto Histórico Gloria Flórez antes de que el CNE decidiera dejar por fuera de la consulta al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

“Tres o dos días antes de que el CNE sacara a Cepeda y metiera a Quintero hubo una reunión en la que estuvieron Quintero, Roy, Gloria Flórez y otra persona. Los invito a que les pregunten si es mentira, porque tengo la prueba, a ver si son capaces de desmentirlo”, sostuvo Bolívar en un diálogo con el canal Palabras Mayores.

Poco después, Roy les salió al paso a estas declaraciones y se despachó contra Gustavo Bolívar por las afirmaciones que había hecho.

“Es un mentiroso, un calumniador. ¿Dónde estuvo todo este tiempo, a propósito de quienes estábamos defendiendo al presidente Petro frente a los Estados Unidos? Después de la Lista Clinton, él (Gustavo Bolívar) guardó silencio. Lo entiendo, que quiera proteger sus bienes y su vida en los Estados Unidos. Ahora que el presidente ya arregló inteligentemente la relación, vuelve a calumniar", sostuvo Roy Barreras en una entrevista en el Tercer Canal.

Adicionalmente, dijo que reta a Bolívar para que se retracte sobre sus señalamientos.

“Jamás hubo una reunión con Gloria Flórez y Daniel Quintero y menos para conspirar. Qué cosa tan estúpida. Todo el país sabe que quienes sacaron a Iván ilegamente fueron el señor Abelardo y el señor Hollman Ibáñez”, concluyó Roy Barreras.