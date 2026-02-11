Impresionante inundación de la Carrera Séptima y la AutoNorte: autoridades solicitan tomar rutas alternas

Las fuertes lluvias que se han presentado en las horas de la tarde en la ciudad de Bogotá han generado una gran afectación vial en los principales corredores del norte de Bogotá, siendo la Carrera Séptima y la Autopista Norte los más afectados. Desde la Secretaría de Tránsito entregaron los primeros reportes sobre las inundaciones en estas vías de la ciudad.

A través de las redes sociales de la Secretaría de Tránsito las autoridades informaron sobre las graves inundaciones que se presentaron sobre la Autopista Norte, a la salida de la ciudad, y en la Carrea Séptima, entre las calles 116 y 142. La afectación llegó a tal punto que carros y motocicletas quedaron completamente cubiertos por el agua.

Ante esto, las autoridades le solicitan a la ciudadanía tomar vías alternas mientras se atiende la emergencia, con el fin de evitar mayor congestión vehicular en ambos corredores viales.

Así mismo, recuerdan que es importante optar por un estilo de conducción defensivo en este tipo de climas y evitar transitar por las vías mientras llueve torrencialmente.

Varias localidades afectadas por las lluvias

Sumado a esto, desde el IDIGER informaron que el fuerte diluvio que cayó en Bogotá en horas de la tarde del miércoles 11 de febrero generó afectación en cinco localidades de la ciudad. En estas zonas afectadas por las lluvias el factor común fueron las inundaciones de las vías y, en algunos casos, la afectación en viviendas y locales comerciales.

Según el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, las mayores afectaciones se presentaron en las siguientes localidades:

Suba

Usaquén

Barrios Unidos

Engativá

Teusaquillo

Finalmente, las autoridades le recuerdan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias a la hora de salir de sus hogares, lugares de trabajo o de donde se encuentren durante las lluvias torrenciales que se presentan en la ciudad.

Además, recordaron que los canales de atención de emergencias del distrito están disponibles las 24 horas del día para atender a los ciudadanos.