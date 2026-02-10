Reina del Carnaval de Barranquilla fue víctima de acoso por un hombre que intentó besarla a la fuerza

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa el momento exacto cuando un hombre intentó besar a la fuerza a la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández. Las imágenes evidencian el momento en el que la reina se acerca a las personas que están detrás de la valla cuando se presenta el hecho.

El sujeto intentó besar a la reina y trató de retenerla con el brazo, por lo que ella tuvo que hacer un movimiento brusco para zafarse.

Reina del Carnaval fue acosada por un hombre durante La Guacherna

El hecho se registró durante el desfile que hace la reina durante La Guacherna, la tradicional celebración nocturna que da la apertura a la fiesta más importante de la cultura del norte del país.

En las imágenes se observa cuando la reina se acercó al grupo de personas para bailar y compartir, luego se ve el momento en el que el sujeto con el celular en la mano presuntamente intenta tomarse una foto con la reina, pero aprovechó fue para intentar besarla apretándola con el otro brazo.

La reina reaccionó de inmediato e intentó zafarse y un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla debió intervino para soltarla, empujando al sujeto hacía atrás.

El hecho afectó notablemente a la reina, a quien se le vio alterada y tratando se secarse las lágrimas tras el violento momento que tuvo que enfrentar.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Atrevido !!! Que falta tan grave“, ”Rechazo total para estas acciones. Todo nuestro apoyo para Miche!“, ”El respeto a las mujeres es un derecho !!! Esto no se hace !!!!“, ”Eso se llama ACOSO y es delito. Internet haz lo tuyo y que el man pague por su mal proceder“ y ”Si es así de abusador en público como será sin que nadie lo vea, que miedo“.