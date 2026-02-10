“Tenemos el nombre del mafioso y no es colombiano”: Petro habló sobre submarino incautado con 10 toneladas de cocaína

El presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros de este lunes, 10 de febrero, se refirió al submarino interceptado cargado con 10 toneladas de cocaína y aseguró que tiene el nombre el mafioso, del cual solo reveló que no es colombiano.

El operativo se desarrolló de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos y su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

También le puede interesar: “Mentirosos”: Petro arremetió contra RCN y aseguró que ha bajado la inflación más que Duque

Petro aseguró que tiene el nombre del mafioso dueño del submarino interceptado con 10 toneladas de cocaína

“Con el apoyo de la INL, las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar este narcosubmarino. Se destruyeron 10 toneladas de cocaína con un valor de 441 millones de dólares y se arrestó a 4 narcotraficantes. Las alianzas sólidas dan resultados sólidos”, anunció la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos a través de un mensaje publicado en X, antes Twitter.

El mandatario de los colombianos dijo durante el Consejo de Ministros que: “No hubo muertos. La misma Armada Nacional incautando los submarinos sin matar a nadie. Antes de irme a hablar con Trump yo quería llevarme el nombre del mafioso, dueño de la cocaína, 10 toneladas. Policía colombiana y naval, con la DEA y Portugal. Tenemos el nombre el mafioso y no es colombiano uy no vive en Colombia como yo decía”.

Luego agregó que no puede decir hasta que no lo capture “la policía colombiana allá, dentro de Estados Unidos, capturando el narcotraficante. Esa está mejor que Bad Bunny. O sea, devolviendo el discurso, la narrativa de todo lo que hemos visto. Policía colombiana entrando, en colaboración con la otra policía, que es lo que yo he propuesto, a un estado a capturar al personaje dueño de las 10 toneladas, que me reservo el nombre y su nacionalidad”.