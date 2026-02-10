“Mentirosos”: Petro arremetió contra RCN y aseguró que ha bajado la inflación más que Duque

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos sobre el impacto del aumento del salario mínimo en la inflación y aseguró que las cifras oficiales evidencian una reducción sostenida durante su Gobierno. Además, volvió a compararse con el gobierno de Duque y generó una ola de reacciones.

El presidente publicó el mensaje en su cuenta de X, durante la madrugada de este martes, 10 de febrero, en donde aseguró que el precio de los alimentos lo determina la inflación y no el salario mínimo.

Petro defiende aumento del salario mínimo y responsabiliza a los precios de los alimentos por la inflación

“Mentirosos. El indicador de diciembre fue menor a caída de la inflación del nivel que la dejó Duque, es evidente la caída del 13% al 5%, y del precio de alimentos ni se diga, del 23% al 5%”, dijo el mandatario.

Petro insistió en que el comportamiento de la inflación en Colombia no está relacionado con el incremento del salario mínimo. “El precio de los alimentos es el determinante en Colombia de la inflación y no el salario mínimo o el salario vital”, dijo.

El presidente se refirió al Índice de Precios al Productor diciendo que: “la demostración es el IPP, precios al productor de enero que desciende, excepto en alimentos y el índice de inflación que solo aumenta 0,25 en enero, pero por el aumento de precio por causa de oferta disminuida porque no es época de cosechas de tomate, papa y yuca, y un incremento en carne por sobrexportaciones, sin estos ingredientes, el precio de los alimentos disminuye y con ello la tasa de inflación”, señaló.

Finalmente, el presidente lanzó una crítica directa a RCN, “Más bien que el dueño de RCN diga que no le gusta pagarle a sus trabajadores el salario para que sus familias al menos se mantengan el nivel de sobrevivencia pudiendo comprar la canasta mínima vital”, concluyó.