Aerocivil entrega detalles del nuevo accidente de una avioneta en Cali

Este lunes, 9 de febrero, se conoció un nuevo accidente de una avioneta que cubría la ruta Popayán a Cali. La Aerocivil se pronunció y entregó detalles del incidente. Se confirmó que la aeronave se movilizaban cuatro personas que resultaron ilesos.

Según indicó la entidad, en la avioneta se movilizaban el piloto, el copiloto, un médico y un profesional de Atención Prehospitalaria (APH).

Nuevo accidente de avioneta en cercanías al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

“Informamos que, en el día de hoy, la aeronave de matrícula HK-4754, tipo PA-34, de la empresa SOLAIR S.A.S que cubría la ruta Popayán – Cali, sufrió un incidente aproximadamente a 5 millas antes del umbral de la pista del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón“, indicó la Aerocivil.

En el comunicado la Aeronáutica Civil reveló que “el evento se presentó a las 14:51 UTC. A bordo de la aeronave se encontraban cuatro (4) personas: piloto, el copiloto, un médico y un profesional en Atención Prehospitalaria (AHP). Se confirma que todos los ocupantes resultaron ilesos y que, al momento del incidente, no se transportaba ningún paciente”.

Además, indicaron que se activaron los equipos de búsqueda y rescate, “así como unidades del Cuerpo de Bomberos del área, los cuales se encuentran arribando a la zona del accidente con el fin de brindar apoyo y asegurar el área”.

Por el momento, agregó, “el personal de la Dirección Técnica de Investigación se encuentra en desplazamiento hacia el lugar del suceso para adelantar labores de verificación e investigación correspondientes, de conformidad con los protocolos establecidos”.

Durante el inicio de este 2026, en Colombia se han registrado al menos tres accidentes aéreos de gravedad que han encendido las alarmas sobre la seguridad en la aviación privada y comercial.

El incidente más devastador sucedió el pasado 28 de enero, cuando un Beechcraft 1900D que operaba para Satena se estrelló en Norte de Santander, cobrando la vida de 15 personas, incluido el congresista Diógenes Quintero.

Unos días antes, el 10 de enero en Paipa, Boyacá, la avioneta Piper PA-31 Navajo en la que viajaba el cantante Yeison Jiménez y cinco acompañantes se accidentó tras el despegue.