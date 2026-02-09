“Está en juego la vida de las personas”: Petro pidió revivir la emergencia económica por frente frío

En enero pasado, la Corte Constitucional decidió suspender provisionalmente el decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro que declaraba una emergencia económica en Colombia. Ahora, ante lo que calificó como un agravamiento de la situación humanitaria en el país, el primer mandatario le pidió a la alta corte levantar esa suspensión.

(Lea también: Revelan modus operandi de banda que roba vehículos en Bogotá: amenazaban a sus víctimas a la entrada de sus casas).

En la misiva, el presidente Petro señaló que hay una “emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”. Sin embargo, el jefe de Estado advirtió que su gobierno ha acatado de forma estricta y “sin reservas” la decisión de la Corte de suspender la emergencia económica.

En vista de esto, acudió a la misiva para solicitar que se reactive esa emergencia económica para enfrentar la fuerte ola de lluvias que se registra en Colombia.

“Desde el momento en que se adoptó la suspensión del decreto hasta hoy, la situación humanitaria se ha agravado de forma acelerada y dolorosa. El Gobierno Nacional trabaja de manera permanente y coordinada con todos sus ministerios y entidades, reunido en el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo una emergencia que ya no es una advertencia futura, sino una tragedia en curso”, puntualizó el primer mandatario.

Adicionalmente, dio detalles sobre los estragos que han dejado las lluvias en los departamentos como Córdoba y Sucre. En la carta el presidente indicó que han fallecido al menos 14 personas y hay más de 9.000 viviendas destruidas. En total, anotó el mandatario, unas 50.000 familias han terminado afectadas. A esto se

“Lo que hace semanas era una advertencia técnica -el riesgo de hambre señalado por organismos internacionales como la FAO- hoy empieza a sentirse en el dia a dia de comunidades enteras. No es un riesgo teórico: es un heco extraordinario. Es necesario decirio con claridad: si bien el Estado colombiano había identificado riesgos generales asociados al cambio climático, lo que hoy ocurre no corresponde a una evolución normal ni previsible de esos riesgos”, sostuvo el primer mandatario.

Así mismo, indicó que los estragos que ha dejado el frente frío eran difíciles de predecir e incluso señaló que podría llegar otro frente frío que también cause múltiples afectaciones en cultivos y viviendas.

“El Gobierno Nacional ha puesto en marcha todas sus capacidades institucionales, con la acción articulada de todos los ministerios. Sin embargo, la permanencia de la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 limita la posibilidad de actuar con la rapidez y el alcance que esta emergencia exige”, concluyó el primer mandatario.

En esa medida, advirtió que revivir la emergencia económica no es una concesión política, sino una decisión humanitaria.

“Aqui está en juego la vida de las personas, la protección de familias enteras y la posibilidad de evitar daños irreparables. Cada día que pasa sin contar con todas las herramientas constitucionales disponibles significa más sufrimiento, más pérdidas y más riesgo para comunidades que ya han sido golpeadas duramente”, puntualizó el primer mandatario.