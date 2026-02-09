Se conoce que a Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano, le revocaron la excarcelación

María Corina Machado, líder venezolana y premio Nobel de Paz 2025, y Juan Pablo Guanipa dirigente opositor venezolano. (Foto: Captura de X @MariaCorinaYA y @JuanPGuanipa 9 de febrero 2026)

Este lunes, 9 de febrero, se conoció que la Fiscalía de Venezuela le había revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido pocas horas de haber salido de prisión. Al parecer, su nueva detención tendría que ser en “detención domiciliaria”.

Según la Fiscalía, se solicitó esta medida ante un tribunal revocar “la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa” por, supuestamente, “haberse verificado el incumplimiento de las condiciones”.

Dirigente opositor fue recapturado y María Corina Machado asegura que fue secuestrado

Según Blu Radio, el Ministerio Público venezolano indicó que “las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas" y subrayó que ha solicitado que Guanipa pase “a un régimen de detención domiciliaria”.

María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 denunció que “hombres fuertemente armados” se había llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, luego de estar detenido desde mayo de 2025.

“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”, dijo Machado a través de su cuenta oficial en X.

Además, el hijo del opositor Ramón Guanipa también habría asegurado lo mismo, según la emisora, dijo que un grupo de “aproximadamente 10 personas no identificadas interceptó y “secuestró” a su padre.

Guanipa fue excarcelado en la tarde del domingo, en un grupo en el que habían otros opositores cercanos a Machado. A la salida el opositor encabezó con otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.