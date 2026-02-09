Sacudida judicial: Fiscalía radica imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

En un giro determinante para la política y el sector energético del país, la Fiscalía General de la Nación anunció que ha radicado formalmente la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. La decisión se fundamenta en dos ejes críticos que vinculan su gestión como gerente de la campaña “Petro Presidente 2022” y presuntas irregularidades personales.

¿Por qué será imputado el presidente de Ecopetrol?

El ente acusador, bajo el liderazgo del delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González, ha sido enfático: la solicitud se basa en la “contundencia de las pruebas” recopiladas durante meses de investigación. Roa deberá responder principalmente por la presunta violación de topes electorales, un delito que golpea directamente la legitimidad de la financiación de la campaña del Pacto Histórico.

Según las investigaciones, la campaña superó los límites de gastos permitidos por el sistema electoral colombiano. En este esquema, la Fiscalía señala a Roa como el máximo responsable, dado que en su calidad de gerente tenía el control directo y la obligación legal de velar por el cumplimiento de los techos presupuestales.

El caso del lujoso apartamento en El Chicó

Sin embargo, el escándalo no se limita a lo electoral. Ricardo Roa también enfrentará cargos por tráfico de influencias. Este segundo expediente se desprende de las supuestas anomalías detectadas en la adquisición de un lujoso apartamento ubicado en el exclusivo barrio El Chicó, al norte de Bogotá.

Las autoridades buscan determinar si hubo un uso indebido de su posición o contactos para facilitar transacciones o beneficios particulares en la compra de dicho inmueble, lo que añade una capa de complejidad ética y penal a su situación actual.

Los puntos clave del anuncio de la Fiscalía:

Responsabilidad directa: Se vincula a Roa con la superación de topes por su rol administrativo en 2022.

Se vincula a Roa con la superación de topes por su rol administrativo en 2022. Doble imputación: Los delitos a imputar son violación de topes electorales y tráfico de influencias.

Los delitos a imputar son violación de topes electorales y tráfico de influencias. Sin compulsa para el Presidente: Por el momento, el fiscal González aclaró que no se enviarán copias a la Comisión de Acusaciones para investigar al presidente Gustavo Petro.

Por el momento, el fiscal González aclaró que para investigar al presidente Gustavo Petro. Fecha pendiente: Aunque la radicación es un hecho, el complejo judicial aún debe asignar la fecha y hora para las audiencias.

Impacto en Ecopetrol y el panorama nacional

Este proceso marca la primera vez que se radica una imputación formal contra Roa en el marco de las investigaciones por la financiación de la campaña presidencial. La noticia genera un clima de incertidumbre en Ecopetrol, la empresa más importante de Colombia, donde la estabilidad de su presidencia es clave para la confianza de los mercados internacionales.

La expectativa nacional ahora se centra en el juzgado que asumirá el caso, mientras el país aguarda las primeras declaraciones de la defensa de Roa ante lo que la Fiscalía denomina un arsenal de pruebas “contundentes”.