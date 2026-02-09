Abren 300 becas para jóvenes que quieran prepararse para el mundo laboral en Bogotá y varios municipios

A través de un comunicado de prensa, la Fundación Forge anunció el lanzamiento de 300 becas para jóvenes de 18 a 24 años en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca como Soacha, Madrid, Funza, Mosquera y El Rosal. Se trata de una iniciativa 100 % virtual que busca mejorar la empleabilidad de este sector poblacional.

(Lea también: Así se prepara la Registraduría con simulacros para la elección del Congreso).

Según el pronunciamiento de la organización, la formación que recibirán los beneficiarios busca potenciar sus habilidades socioemocionales y digitales, además de un acompañamiento en procesos de empleabilidad.

Puntualmente, buscan prepararlos para espacios como entrevistas laborales, procesos de selección y diseño de hojas de vida de alto impacto. Para esto, además, indicaron que cuentan con el apoyo de 17 empresas aliadas y más de 100 voluntarios.

“Lo que buscamos es que, a través del programa, los jóvenes desarrollen habilidades socioemocionales y digitales indispensables para acceder a un empleo formal y sostenible, como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la proactividad y la orientación a resultados”, advirtió Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge, en un comunicado de prensa de esa fundación.

Las cifras de la desocupación de los jóvenes en Colombia

Adicionalmente, compartieron algunas cifras que muestran la compleja situación económica que atraviesan millones de jóvenes en Colombia.

Entre otras cosas, citaron datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, según la cual en el trimestre móvil septiembre–noviembre del año pasado, alrededor de 2,2 millones de jóvenes entre los 15 y los 28 años no se encontraban estudiando, trabajando u ocupados. Las cifras, además, muestran una brecha de género, pues las mujeres jóvenes se ven especialmente afectadas por esta situación.

Para acceder a la convocatoria, que ya se encuentra abierta, la Fundación Forge les recordó a los jóvenes que pueden postularse a una de las becas por medio del enlace https://fforge.org/programs/co-tu-futuro.