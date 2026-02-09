Revelan modus operandi de banda que roba vehículos en Bogotá: amenazaban a sus víctimas a la entrada de sus casas

En la mañana de este lunes 9 de febrero la Policía Metropolitana de Bogotá publicó un cartel con los rostros de los presuntos integrantes de la banda ‘Los Pumas’, señalada de cometer múltiples robos de vehículos en la capital. Además, puso en evidencia el modus operandi que utilizaban los criminales para cometer sus delitos.

“La Policía Nacional presenta a los capitalinos un cartel de 4 personas buscadas por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado e invita a la ciudadanía a aportar información a través de la línea segura 3057669226 o al correo electrónico mebog.sijin-gid@policia.gov.co que permita su captura, garantizando la absoluta reserva”, advirtió la Policía en un comunicado de prensa.

“En uno de los últimos resultados operativos contra los integrantes de este Grupo Delincuencial Común Organizado, logramos en las ciudades de Medellín y Bogotá la captura mediante orden judicial de 3 de estos presuntos delincuentes. De acuerdo con las investigaciones, estas personas estarían involucradas en el hurto de vehículos de alta gama y de plataforma. A dos de los capturados un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, expresó la Policía.

¿Quiénes son los integrantes de la banda que están siendo requeridos por las autoridades?

Entre tanto, advirtieron que entre los presuntos delincuentes que aún no han sido capturados está alias Sebas, presunto encargado de planear y organizar los robos. Mientras tanto, alias Velandia es señalado de abordar a las víctimas, amenazarlas con armas de fuego. Por su parte alias Ríos sería el encargado de vigilar a las víctimas. Finalmente, se conoció que alias El Salado era el encargado de manejar los vehículos robados y luego los escondía de las autoridades.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, explicó que es fundamental que la comunidad denuncie este tipo de delitos. “Se demostró que estos criminales generaban el hurto a vehículos de forma violenta. Normalmente, (operaban) en la ciudad de Bogotá, en las localidades, cuando las personas que estaban llegando a su hogar estaban ingresando a sus parqueaderos. Estos delincuentes los intimidaban y los golpeaban con armas de fuego”, advirtió el comandante Cristancho.