Ya hay noticia criminal por accidente en la calle 63: ¿qué cargos podrían imputarle al joven que lo causó?

Esta semana un fatal accidente paralizó a la opinión pública en Bogotá. Una camioneta negra que se encontraba transitando por la calle 63 con carrera 17 se pasó un semáforo en rojo, atropelló a una moto y terminó impactando contra una mujer de 58 años que se encontraba con dos niños. La mujer murió, y los niños y el motociclista resultaron heridos. En cuanto al conductor, se conoció que se encuentra libre, aunque podría enfrentar un proceso penal.

“Es un hecho que enluta a una familia y afecta profundamente a toda la comunidad”, aseguró el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional Jairo Alonso Parra, en declaraciones publicadas por el medio Noticias UNO. “Efectivamente, al conductor se le impuso un comparendo por no detenerse ante la luz roja del semáforo, infracción que tiene una sanción económica de 1′266.000 pesos. Además, continuará vinculado a un proceso penal", puntualizó Parra.

Así mismo, reveló que el joven de 20 años podría ser imputado por los presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. “Deberá responder ante las autoridades judiciales”, concluyó el uniformado.

Entre tanto, el diario El Tiempo informó que la Fiscalía ya abrió noticia criminal por este caso. Esto implica que el ente investigador ya tiene detalles sobre la presunta comisión de un delito, marcando el inicio de la investigación penal. En la práctica, este aviso obliga a la autoridad a investigar y se materializa mediante denuncias, querellas, informes policiales o de oficio.

Adicionalmente, las autoridades dieron a conocer que el joven no se encontraba en estado de embriaguez. Además, en el momento del accidente se encontraba junto a otra joven de 19 años que resultó herida.

Mientras tanto, en Citytv se conoció que el joven que iba en la moto que fue embestida se encuentra en UCI tras sufrir una fractura en el cráneo y una hemorragia cerebral.