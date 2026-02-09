Elecciones 2026: Registraduría revela el tarjetón definitivo para las consultas del 8 de marzo

A menos de un mes de que los colombianos acudan a las urnas, el registrador nacional Hernán Penagos ha puesto punto final a las especulaciones sobre el material electoral. Este lunes, la Registraduría Nacional presentó el diseño definitivo de la tarjeta electoral que se utilizará en las consultas presidenciales el próximo 8 de marzo, marcando el inicio formal de la fase de impresión masiva.

El anuncio llega en un momento de alta tensión política, con sectores del oficialismo y la oposición presionando por modificaciones de última hora que, según el registrador, ya son materialmente imposibles de ejecutar.

Ajustes en el tarjetón: Claridad para el votante

Una de las principales novedades del documento final es la organización visual. Tras un análisis de los modelos presentados el pasado 6 de febrero, la entidad decidió aplicar “pequeños ajustes” técnicos. Ahora, cada consulta interpartidista aparecerá en un recuadro independiente y claramente delimitado.

“El objetivo es evitar confusiones en el cubículo. Queremos que el ciudadano identifique plenamente la coalición de su preferencia”, explicó Penagos.

Dentro de estos cambios, destaca la actualización del precandidato Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), quien modificó su logo a última hora. Con este ajuste validado, la Registraduría confirmó que las máquinas ya están en marcha produciendo millones de tarjetas, no solo para las consultas, sino también para el Senado y la Cámara de Representantes.

“No habrá modificaciones”: El portazo al Pacto Histórico y Cambio Radical

El registrador Penagos fue contundente frente a las recientes solicitudes de Cambio Radical, partido que buscaba la exclusión de las listas del Pacto Histórico en las elecciones al Congreso. La respuesta fue un “no” rotundo basado en la logística y el cronograma electoral.

“No habrá modificaciones”, sentenció el funcionario, aclarando que, incluso si un juez o magistrado emitiera una orden en los próximos días, esta no podría modificar materialmente las tarjetas debido a que el proceso de impresión ya está blindado por los tiempos legales y técnicos del calendario electoral.

Respuesta a Gustavo Petro sobre los jurados de votación

Otro de los puntos álgidos de la jornada fue la respuesta de la Registraduría a la solicitud del presidente Gustavo Petro. El mandatario había sugerido cambiar los listados de jurados de votación para incluir de forma masiva a estudiantes universitarios y de primer año de secundaria, buscando mayor diversidad en las mesas.

Sin embargo, Penagos desestimó la viabilidad de esta propuesta a estas alturas del proceso:

Transparencia: El sorteo de los jurados ya se realizó bajo auditoría. Logística: Es imposible cambiar la totalidad de los jurados en todo el territorio nacional sin poner en riesgo la jornada. Seguridad jurídica: El proceso ya cuenta con la supervisión de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que ya inició sus labores en el país.

Con la logística en marcha y los jurados asignados, el camino hacia el 8 de marzo queda trazado. Los colombianos elegirán ese día no solo a sus congresistas, sino a los candidatos únicos de coaliciones clave como la Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida.