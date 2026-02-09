“La mesa de paz de Itagüí solo le ha servido a los criminales”: Andrés Tobón

El exsecretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, es precandidato a la Alcaldía de Medellín. (Foto: Archivo Publimetro Colombia)

Andrés Tobón concejal de Medellín aseguró que la mesa de paz de Itagüí solo le sirve a los criminales

El concejal de Medellín Andrés Tobón lanzó fuertes críticas contra la mesa de paz que se adelanta en el con los cabecillas de las estructuras criminales que se encuentran presos en la Cárcel de Itagüí. Aseguró que este espacio ha terminado beneficiando exclusivamente a estructuras criminales y no a la ciudadanía.

Según Tobón, la mesa ha sido utilizada por bandas y organizaciones ilegales para mantener el control del mundo criminal desde los centros de reclusión.

También le puede interesar: Vocero de las bandas delincuenciales de Medellín decidió apartarse de la mesa de paz urbana

Concejal de Medellín asegura que crisis en la mesa de paz con bandas criminales es para ejercer presión política

“Cada día es más claro que a los únicos que les ha servido la mesa de paz de Itagüí es a los bandidos y criminales. La han usado para poder seguir gobernando el mundo criminal desde allá dentro, como ellos mismos lo afirman y confiesan en todos sus comunicados”, dijo el concejal.

El concejal también se refirió a la reciente renuncia de Carlos Pesebre, la cual, a su juicio, no debe interpretarse como un hecho aislado, sino como una forma de presión política sobre el Gobierno nacional. Tobón dijo que está relacionada al contexto electoral y recordó el denominado “pacto de La Picota”. “La renuncia debe interpretarse más bien como un ejercicio de presión en contra del Gobierno, que justamente los va a requerir de cara a elecciones”, agregó.

En sus declaraciones, Tobón cuestionó además la reacción de la senadora Isabel Zuleta y el manejo que, según él, se le ha dado al proceso. Aseguró que la convocatoria de reuniones y la creación de espacios de negociación sin un marco jurídico claro evidencian improvisación por parte del Gobierno.

“No hay nada diferente a presión política y una respuesta afanosa y desesperada. Crear un marco de negociación sin marco jurídico da cuenta de improvisaciones permanentes que solamente buscan tenerlos de lado”, concluyó.