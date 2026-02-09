Así se prepara la Registraduría con simulacros para la elección del Congreso

Desde el pasado 7 de febrero la Registraduría Nacional del Estado Civil inició una serie de simulacros técnicos como parte de la preparación para las elecciones de Congreso de la República de 2026. Las pruebas buscan verificar el correcto funcionamiento de los procesos de preconteo, escrutinio y digitalización del formulario E-14.

El objetivo principal de estos ejercicios es validar el cumplimiento de los requerimientos de software, hardware, comunicaciones, seguridad informática, logística y recurso humano que se utilizarán durante la jornada electoral.

Registraduría inicia serie de simulacros para la elección del Congreso 2026

Según informó la entidad, los simulacros permitirán identificar y corregir posibles fallas antes de las elecciones oficiales.

A estas pruebas fueron convocados organismos de control, auditores externos, auditores de sistemas de los partidos y movimientos políticos, así como organizaciones de observación electoral, con el fin de garantizar transparencia y confianza en el proceso.

El cronograma definido por la Registraduría tiene cuatro ejercicios clave. El primer simulacro de preconteo fue el 7 de febrero de 2026, mientras que el segundo está programado para el 21 del mismo mes. Posteriormente, entre el 23 y el 25 de febrero, se llevará a cabo el simulacro de escrutinio. Finalmente, el 26 de febrero se desarrollará el simulacro de digitalización del formulario E-14.

Cabe recordar que el registrador nacional, Hernán Penagos, ya presentó el modelo definitivo de la tarjeta electoral para las consultas del próximo 8 de marzo. El nuevo diseño incluye los nombres de cada consulta en color rojo, separados por un recuadro de color negro. “Es muy intuitiva y no da lugar a errores al momento de tomar una decisión”, afirmó.

Además indicó que el jurado de votación deberá informar al ciudadano sobre la existencia de la consulta y será el votante quien decida libremente si desea ejercer ese derecho. Es importante tener claro que solo se puede votar una única vez, ya que hacerlo en más de una ocasión anula el voto.