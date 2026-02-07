Sube el precio para ingresar a San Andrés: en esto quedó la tarjeta de turismo

La Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina expidió el decreto que sube el valor de la tarjeta de turismo obligatoria para ingresar a la isla. En 153.000 pesos quedó este requisito para poder disfrutar de las playas sanandresanas que se le cobra a todos los turistas.

Esto aumentó con respecto a 2025

El decreto 0010 del 8 de enero de 2026, emitido por la gobernación departamental, establece un aumento de 7.000 pesos respecto a la tarifa que estuvo vigente desde 2025 hasta inicios de este año, que era de 146.000 pesos. La medida aplica tanto para turistas extranjeros como nacionales, y su ajuste se basa en la Unidad de Valor Tributario (UVT), fijada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en 52.374 pesos.

Además de ese incremento, el decreto también fijó el precio de la tarjeta de residencia temporal en 968.000 pesos, y el de la tarjeta de residencia definitiva en 3.784.000 pesos.

Así puede sacar su tarjeta

El trámite para obtener la tarjeta es sencillo y puede realizarse con antelación o a la hora de dirigirse hacia la isla. Es fundamental hacerlo antes, pues al llegar a San Andrés exigen inmediatamente el documento.

Algunos puntos habilitados para obtener la tarjeta son aeropuertos nacionales e internacionales, mostradores de aerolíneas, agencias de viaje autorizadas, oficinas de turismo y oficinas de transporte marítimo, si el ingreso es por esta vía. Además, se puede comprar de forma virtual también a través del canal habilitado por la Gobernación del Archipiélago.

Al momento de solicitar la tarjeta, la viajera o viajero deberá suministrar su información personal y detalles del viaje como las fechas de llegada y salida, aerolínea, número de vuelo, código de reserva y datos de alojamiento. Es indispensable conservar el documento, pues también lo solicitan al salir de San Andrés.