“Nos toca arrancar de cero”: Daniel Quintero celebró la decisión que le permite iniciar campaña para ir a la consulta del 8 de marzo

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia de la República. (Foto: Captura de video de Instagram quinterocalle 6 de febrero de 2026)

Este jueves, 5 de febrero, se confirmó que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle tendrá la posibilidad de participar en la consulta presidencial del progresismo que se realizará el próximo 8 de marzo, según una reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este anuncio se conoció poco después de que el mismo CNE negó que el también precandidato Iván Cepeda pudiese participar en esas votaciones. Por esta razón, el Pacto Histórico anunció que irá directo a la primera vuelta presidencial.

Daniel Quintero iniciará campaña para la consulta del progresismo del 8 de marzo

El exalcalde publicó a través de sus redes sociales un video para referirse a la decisión del CNE que ahora le permite registrarse como precandidato y participar de la próxima consulta, que además de los votos que reciba, le permitirá acceder al dinero por la reposición.

“Quiero anunciarle al país que después de muchas batallas jurídicas con las que intentaron sacarnos del camino, excluirnos y violar nuestros derechos a elegir y ser elegido, lo hemos logrado. Hoy la registraduría acató la orden de la autoridad electoral que le ordenó inscribir nuestra candidatura a la consulta del frente por la vida", dijo Quintero a través del video publicado.

Quintero reclamó que durante estos meses le tuvieron la campaña parada y lo excluyeron de las encuestas, las entrevistas y los debates.

“Nos toca ahora arrancar de cero. Sin embargo vamos a hacer una campaña con lo que tenemos, con la gente que ha creído en nosotros y que como nosotros creen que este país necesita un reseteo total a la política, una reforma constitucional contra la corrupción que con tecnología podemos convertir a Colombia en una potencia en la era de la cuarta revolución industrial y resolver sus problemas complejos como los de salud y los de seguridad. No hay vuelta atrás, vamos para adelante”, puntualizó.