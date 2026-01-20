Daniel Quintero vuelve al ruedo y dice que como presidente bajaría el precio de la gasolina

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante a la presidencia de la República. (Foto: Captura de video @QuinteroCalle 20 enero de 2026)

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato a la presidencia de la República del 2026, reapareció en la redes sociales con un video en el que aseguró que si es elegido como el próximo mandatario de los colombianos bajaría el precio de la gasolina.

Quintero ha protagonizado varias polémicas desde que manifestó su interés en convertirse en el sucesor del presidente Gustavo Petro.

Daniel Quintero propone un precio fijo para la gasolina

A través de un video que grabó en una estación de gasolina en Bogotá, presentó su llamativa propuesta.

“Estoy en la estación de gasolina más barata de Bogotá, esto es en Normandía, en la Boyacá con la 55. Desde aquí reinicio nuestra campaña a la presidencia de la República”, inició diciendo.

Luego siguió con el anuncio de su propuesta, “gasolina a precio de Patria, para los que camellan 12.000 pesos por galón. Mientras Abelardo y su gente proponen clavar a la gente, tumbar las reformas, el salario mínimo. Nosotros hacemos lo contrario, luchamos para que no sea tan difícil vivir en Colombia”.

Quintero aseguró que lo que busca es que la “gente llegue a fin de mes, para que le vaya bien a los moteros, a los mensajeros, a los taxistas y a la gente que trabaja todos los días”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Me encanta que este señor se quede sin opción, pero bueno está trabajando para negociar un cupo o puesto en el gobierno“, ”Mi rey, el cambio en primera, que apoyaste, dobló el precio de la gasolina y nunca dijiste nada!“, ”Y las lavadoras siguen?" y "Pensé que apoyabas la idea del que la gasolina era los de las camionetas“.