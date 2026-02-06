Capturan a mujer que habría quemado viva a su pareja rociándole gasolina en todo el cuerpo

Este viernes, 6 de febrero, se conoció el caso de una mujer de 30 años, que es señalada de ser la presunta responsable del homicidio de su pareja en Medellín. Los hechos se registraron el pasado 31 de enero en una vivienda del barrio La Milagrosa.

Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la mujer sostuvo una fuerte discusión con su pareja, de 28 años, y después se habría dirigido a una estación de servicio cercana para comprar gasolina.

Mujer habría quemado vivo a su pareja por una discusión

Las pruebas recolectadas por la policía judicial, que incluyen grabaciones de cámaras de seguridad antes y después del crimen, indican que la investigada regresó al inmueble, rompió una de las ventanas y le arrojó el combustible a la víctima para luego prenderle fuego.

“El hombre de 28 años falleció varias horas después por las quemaduras que le afectaron el70 por ciento de su cuerpo. El 4 de febrero del año en curso la mujer se presentó ante la Defensoría del Pueblo en Pereira (Risaralda), donde se materializó la orden de captura en su contra”, reveló el ente acusador,

Durante las audiencias concentradas, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Medellín le imputó los delitos de homicidio e incendio, ambos con el agravante de la gravedad de los hechos. Pese a la contundencia del material probatorio, la señalada no aceptó los cargos.

Ahora, la mujer estará privada de su libertad en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.