A última hora, Camilo Romero se bajó de la consulta de Quintero y Roy Barreras: “más consciencia y menos codicia”

Justo a las 6 de la tarde de este viernes 6 de febrero se terminó el plazo para hacer modificaciones en las inscripciones de los precandidatos presidenciales para participar en las consultas del próximo 8 de marzo de 2026.

De acuerdo con la lista publicada por la Registraduría, en total son 16 precandidatos presidenciales que participarán en tres consultas distintas: por la izquierda y centro-izquierda, el Frente por la Vida; por el centro la Consulta de las soluciones; y por la derecha, la Gran Consulta por Colombia.

Lista completa de precandidatos que participarán en las consultas del 8 de marzo

Esta es la lista de precandidatos que participarán en cada consulta:

Frente por la Vida

Roy Leonardo Barreras Montealegre

Daniel Quintero Calle

Martha Viviana Bernal Amaya

Héctor Elías Pineda Salazar

Edison Lucio Torres Moreno

Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación

Claudia Nayibe López Hernández

Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez

La Gran Consulta por Colombia

Aníbal Gaviria Correa

Victoria Eugenia Dávila Hoyos

Juan Manuel Galán Pachón

Juan Daniel Oviedo Arango

Juan Carlos Pinzón Bueno

David Andrés Luna Sánchez

Enrique Peñalosa Londoño

Mauricio Cárdenas Santamaría

Paloma Susana Valencia Laserna

Camilo Romero se bajó de la consulta de Quintero y Roy a última hora

Vale decir que en el caso del Frente Amplio hubo una gran expectativa por la decisión que tomaría el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quien había hecho duros comentarios contra el exsenador Roy Barreras, quien es su compañero de consulta.

“Al fin se conoce cuál es el acuerdo político del señor Roy Barreras. Ni más ni menos, ir al 8 de marzo a una consulta así sea con un vecino para hacerse contar, dice él. Mire la diferencia: ese 8 de marzo habrá 20 millones de colombianos y colombianas votando. Lo que quiere es comparar la votación que él saque con la de Iván Cepeda, en una consulta en frío solo del Pacto Histórico donde votaron casi 3 millones de personas. Ha dicho que Iván ya sacó sus votos, que ya se contó, que ya sacó un millón y medio de votos. Y que el 9 de marzo, entonces, hay que comparar quién tiene más votos para ver quién es el candidato del progresismo. Grotesco, es usurpador con el progresismo”, aseguró Romero.

Pues bien, pocos minutos antes de que se cumpliera el plazo, Romero anunció desde Santa Marta que se uniría a la campaña de Iván Cepeda. “No cuentan con Camilo Romero para dividir al progresismo”, sostuvo el exgobernador. Así mismo, aseguró que debía haber “más consciencia y menos codicia” en la política.