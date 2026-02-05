Medicina Legal reveló que recibió cinco cuerpos tras bombardeos contra el Eln en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro aseguró en las últimas horas que ordenó un bombardeo contra el Eln en Norte de Santander, más específicamente en la región del Catatumbo. Tras el anuncio, Medicina Legal confirmó que recibió cinco cadáveres producto de ese ataque.

En un comunicado de prensa, la entidad forense dio detalles del trabajo que está adelantando tras recibir los cadáveres. Allí señaló que fueron llevados a la Dirección Seccional de Norte de Santander, que se encuentra ubicada en Cúcuta.

“Desde hoy, los equipos forenses adelantan los procedimientos técnico-científicos correspondientes para su plena identificación y demás actuaciones periciales. La información técnica y procedimental derivada de las actuaciones forenses será remitida de manera exclusiva a las autoridades competentes, en el marco de las investigaciones que se adelantan”, indicó la entidad.

Adicionalmente, la institución expresó que estará atenta a la eventual remisión de más cuerpos para adelantar los respectivos procedimientos forenses de forma oportuna.

Vale decir que el presidente Petro había señalado que siete miembros del Eln habían fallecido en estos operativos, con lo cual faltarían dos cadáveres por llegar a Medicina Legal, si las cifras del primer mandatario son precisas.

¿Qué dijo Petro sobre el bombardeo al Eln en el Catatumbo?

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro indicó que en total ha ordenado 14 bombardeos contra grupos armados ilegales durante su Gobierno. Para este último señaló que han investigado hasta donde fue posible que no hubiera menores en las filas del Eln.

“Siete miembros del ELN han muerto, un capturado y 12 fusiles han sido recuperados. Es posible más heridos que llevan en grupos dispersos que escapan por la zona. Hace tres años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace un año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo”, puntualizó el primer mandatario.

Adicionalmente, señaló que en su reunión de esta semana le entregó a Trump los nombres de los “capos de capos” del narcotráfico a quienes señaló de ser miembros de una multinacional de la cocaína.

“He solicitado una gran coordinación de inteligencias policiales de todo el mundo para incautar sus capitales y bienes y sus capturas en las ciudades del lujo en dónde se encuentran. He solicitado el apoyo máximo a nuestros campesinos pobres que cultivan hoja de coca, para sustituir sus cultivos por cultivos legales cuyos productos se puedan comprar por empresarios con contratos a largo plazo (SIC)“, concluyó el primer mandatario en un trino a través de su cuenta oficial en la red social X.