Gobierno confirma que más de 211 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país

Más de 211 millones de pasajeros se movilizaron por los aeropuertos del país

El Ministerio de Transporte informó que, entre 2022 y diciembre de 2025, 211 millones 632.245 pasajeros se movilizaron por los aeropuertos de Colombia, un hito histórico que refleja el crecimiento sostenido de la conectividad aérea y una mayor confianza de la ciudadanía en este modo de transporte.​

De acuerdo con las cifras oficiales, 128 millones 527.161 personas viajaron en rutas nacionales y 83 millones 105.084 lo hicieron en vuelos internacionales, consolidando a Colombia como uno de los principales puntos de entrada y salida de pasajeros en la región, impulsado por el dinamismo del turismo, los negocios, el trabajo y el ocio.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, destacó que este resultado es producto de una política pública orientada a fortalecer la conectividad y garantizar una movilidad aérea más accesible.

“Que más de 211 millones de pasajeros se hayan movilizado en lo corrido del Gobierno del Cambio demuestra que el transporte aéreo cumple un papel clave en la integración del país, la reactivación económica y el derecho de las personas a moverse de manera segura y eficiente”, afirmó la ministra.

Crecimiento anual sostenido

Según la Aeronáutica Civil, el comportamiento por año evidencia una tendencia ascendente:

2022: 48.072.802 pasajeros

2023: 49.463.122 pasajeros

2024: 56.575.554 pasajeros

​2025: 57.520.767 pasajeros

Solo en 2025, 57,5 millones de pasajeros eligieron el transporte aéreo, marcando un nuevo récord anual y superando las cifras de 2024.

Carga y correo también rompen récords

El crecimiento del sector no se limita al transporte de personas. En el periodo 2022–2025, Colombia movilizó 3.066.004 toneladas de carga y correo aéreo. ​

En 2025, se alcanzó un máximo histórico con 961.365 toneladas, por encima de las 944.236 toneladas de 2024, lo que evidencia la confianza de las empresas y el fortalecimiento del país como corredor estratégico para el comercio y la logística aérea en la región.