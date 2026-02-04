¿Un giro radical en la paz total?: El Clan del Golfo suspende diálogos luego de la reunión de Petro y Trump

Después de la reunión de ayer entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo, anunció este miércoles la suspensión “provisionalmente de las conversaciones con el gobierno para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información”, aclaró el grupo armado.

La decisión surgió como una respuesta directa a ese encuentro bilateral en Washington, donde se habría sellado un compromiso para desarticular la cúpula de esta estructura en un plazo de dos meses.

A través del mensaje difundido en sus canales oficiales, la delegación del EGC mencionó que:

“El presidente Petro entregó los nombres de tres capos del narcotráfico en Colombia: alias Pablito, Iván Mordisco y Chiquito Malo. El gobierno se comprometió a neutralizarlos en dos meses, según acuerdo con Trump... Si la información de los medios es cierta, esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha. El único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gaitanista de Colombia”, esta fue una parte del mensaje del grupo armado.

La cúpula del Clan del Golfo aseguró que se retirará de la mesa de negociación “provisionalmente” para realizar consultas con sus frentes armados. El grupo sostiene que el Gobierno ha priorizado “intereses personales y diplomáticos” por encima de la estabilidad en las regiones donde operan.

Este quiebre ocurre semanas después de que la Corte Suprema de Justicia diera luz verde a la extradición de alias Chiquito Malo. Para los negociadores del EGC, la oferta de Petro en la Casa Blanca invalida los compromisos de seguridad jurídica que se discutían en Doha, Catar.

La estrategia presentada ante Donald Trump no se limita a la inteligencia binacional. El ministro Sánchez señaló, en Caracol Radio, que la intención del Gobierno es integrar a Venezuela en esta línea de coordinación militar y controlar a otros cabecillas que se refugian en la zona fronteriza.

El endurecimiento del discurso presidencial en Washington marca un cambio frente a las relaciones con los grupos armados y los procesos de paz, por lo que sería la priorización de la cooperación militar con Estados Unidos sobre la persistencia en las mesas de negociación que no han mostrado avances sustanciales en la entrega de armas.