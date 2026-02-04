“Propuestas Uribestias”: Uribe dice que Paloma Valencia corregirá sus errores

Uribe aseguró que Paloma Valencia corregirá todos los errores de su gobierno

El expresidente Álvaro Uribe Vélez apareció en un video durante uno de sus recorridos por Risaralda, en donde se le escuchó decir que Paloma Valencia corregirá los errores que él cometió. Además, la publicación la acompañó con la palabra que sus opositores usan para referirse a sus seguidores, pero que decisión apropiarla en sus mensajes.

En las imágenes Uribe defendió su legado de gobierno, reiteró la importancia de la seguridad como motor del desarrollo económico y dejó en claro su fuerte respaldo a Paloma Valencia, a quien señaló como la llamada a corregir los errores.

Uribe aseguró que Paloma Valencia corregirá los errores de su mandato

En un acto político en Santa Rosa, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que la estabilidad es clave para generar empleo y mejorar los ingresos de los trabajadores.

Fue enfático al decir que se debe “bajarle los impuestos a los empresarios” para que puedan pagar mejores salarios y crear más puestos de trabajo.

Además, planteó un modelo de Estado austero para garantizar recursos a los sectores más vulnerables. “Para pagarle a los ancianos, menos embajadas, menos consulados, cero corrupción, Estado austero y pago a los ancianos de Colombia”, dijo.

También reconoció errores de su gobierno, pero aseguró que los resultados fueron positivos. “Yo cometí errores, pero el país mejoró. Paloma Valencia corregirá mis errores”, señaló.

Sobre Paloma dijo que “es una mujer totalmente transparente, de corazón grande (...) pero sin gastarse el dinero de los trabajadores, con dinero del presupuesto que no se puede malgastar”.

Uno de los puntos que abordó fue la defensa del sistema de salud y sus críticas a la actual administración.

“Aquí me gritaban que Uribe con la Ley 100. ¿Cómo fue de buena la Ley 100? Que había que mejorarla (...) Lo que ha hecho el gobierno de Petro y Cepeda es acabar la salud”, dijo.

“Propuestas Uribestias en Santa Rosa, Risaralda”. fue el texto con el que acompañó el video.