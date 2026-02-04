Luego de la captura de Alex Saab por el FBI en Venezuela, reviven los nexos con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella

En una operación realizada a las 2:30 a. m. en territorio venezolano, el FBI, con apoyo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), capturó al empresario Alex Saab. El barranquillero, quien ejerció como ministro de Industria de Nicolás Maduro, enfrentaría ahora un proceso de extradición a Estados Unidos.

Si bien la noticia es un titular global, el impacto político tiene influencias en Colombia. La detención de Saab reactiva una de las sombras más marcadas sobre Abelardo de la Espriella, quien actualmente figura entre los punteros en las encuestas para las elecciones presidenciales de 2026.

El “Fantasma” del Pasado Judicial

El eje de la controversia radica en la relación que De la Espriella mantuvo con Saab entre 2015 y 2019. Según investigaciones periodísticas citadas por el diario El País, existe una “paradoja ética” : mientras el abogado construía su perfil público como un fuerte opositor al régimen chavista, en privado estaría ejerciendo la defensa legal del hombre señalado por Washington como el principal testaferro de Nicolás Maduro.

El periodista Gerardo Reyes, en su libro sobre el caso que también fue citado por el diario mencionado, ya había documentado cómo el penalista no solo defendió a Saab en los estrados, sino que habría actuado como un consejero clave para mantener a la familia del empresario lejos del alcance de las autoridades durante años.

Hoy, con Saab nuevamente bajo custodia y enfrentando una probable extradición a Estados Unidos, esos vínculos se convierten en un foco político contra la narrativa de una derecha bien marcada y con focos de anticorrupción que ha promovido De la Espriella.

Operativo simultáneo: La caída de Raúl Gorrín

El operativo de la madrugada también capturaron a Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión. Fuentes federales de EE. UU. confirman que Gorrín es requerido por conspirar para lavar más de 150 millones de dólares a través de sobornos y esquemas de cambio de divisas fraudulentos.

La caída simultánea de ambos del entorno financiero bolivariano refuerza las críticas sobre el historial de clientes del hoy candidato.

A la lista que encabeza Saab se suma el recordado caso de David Murcia Guzmán (DMG). Aunque De la Espriella ha argumentado en repetidas ocasiones que renunció a la defensa de Murcia luego de detectar irregularidades, sus detractores utilizan estos nombres para cuestionar la coherencia moral de su aspiración presidencial.

Esto sería posiblemente un punto de quiebre en la campaña, ya que la estrategia de De la Espriella, centrada en atacar las falencias de la izquierda y proponer un orden estricto, ahora debe pasar a la defensiva para seguir explicando su pasado.

Este golpe conjunto del FBI y las autoridades locales marca un momento en la cooperación judicial de la región, recordando “fantasmas” pero sobre todo dejando a Saab en una posición vulnerable luego haber tenido un indulto presidencial en 2023.

La información sobre los nexos corporativos y las propiedades de lujo en Florida, presuntamente adquiridas con dinero ilícito, forma parte de la evidencia que ahora será presentada ante los tribunales estadounidenses.