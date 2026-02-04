Petro reveló que se proyecta la reactivación de Venezuela con aporte de Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro reveló que durante la reunión que sostuvo este martes, 3 de febrero, con el presidente Donald Trump se habló sobre la situación de Venezuela y su reactivación. El mandatario de los colombianos explicó que se concentrarán las acciones en la frontera, pero que se necesitan aportes de Estados Unidos.

Petro aseguró que en la conversación se analizó la manera en la que se pude reactivar al vecino país, con la ayuda de Colombia desde la frontera.

Petro y Trump hablaron de la reactivación de Venezuela

“Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida, vida y libertad hoy van juntas. Y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación”, explicó el presidente.

Además, indicó que se habló de cómo reactivar a Venezuela, “no simplemente como condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave. Sino, ¿cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad occidental para Venezuela oriental, nororiental para nosotros".

También habló del papel de Estados Unidos, y dijo que “es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes. Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia y por tanto en los momentos más difíciles donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones dejarla fluir y juntarse y volverse a poder como Bolívar pensó que podríamos ser”.