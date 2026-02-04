Día Mundial contra el Cáncer: Hoy, la batalla de miles de colombianos es contra el tiempo y los diagnósticos tardíos

Hoy, 4 de febrero de 2026, la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer pone el foco sobre una realidad crítica, el cual es el tiempo que puede perder los pacientes antes de iniciar un tratamiento.

Médicos y especialistas alertan que casi la mitad de las personas con sospecha de la enfermedad en el país deben esperar entre uno y tres meses para obtener una confirmación definitiva.

La realidad en las regiones y los tipos de diagnóstico

El impacto se siente con especial fuerza en los centros de referencia regional. El Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Santander, reportó, en diálogo con Caracol Radio, haber atendido a más de 3.600 pacientes en el último año. Diego Gómez, director clínico del Instituto de Cáncer del HIC, señaló que los diagnósticos de piel, mama y próstata lideran las consultas.

Por otro lado, la población pediátrica, las alertas se centran en la leucemia linfoide aguda y tumores cerebrales. Para los especialistas, el hecho de que el cáncer sea algo “silencioso” en sus etapas iniciales hace que la detección temprana no sea una opción, sino una necesidad. Cuando el diagnóstico llega tarde.

Cáncer en Colombia Archivo: Cuenta De Alto Costo ORG

Complementando el panorama nacional, la Cuenta de Alto Costo reporta que, con corte al 31 de octubre de 2025, un total de 782.868 personas recibieron atención por cáncer en el sistema de salud colombiano.

Dentro de las priorizadas, fueron el cáncer de mama lidera la prevalencia con un 18,03 %, seguido por el de próstata con un 10,87 % y el colorrectal con un 6,45 %. Bajo la campaña global 2026 “Tu historia cambiará percepciones”, buscan transformar la gestión de la salud hacia un modelo centrado en el individuo, reconociendo que la experiencia de cada paciente, cuya mediana de edad ronda los 64 años en mujeres y 74 en hombres, por lo que es fundamental para mejorar la calidad de vida y la respuesta del sistema frente a la enfermedad.

Hoja de ruta: ¿Cómo reducir el riesgo individual?

Ante un sistema de salud con tiempos de respuesta prolongados, los expertos y el Ministerio de Salud insisten en que la prevención es la “primera línea de defensa” del ciudadano. Estas son las pautas clave para reducir la carga sobre el sistema inmune, como lo son el consumo de alimentos naturales y evitar los embutidos o/y alimentos ultraprocesados, evitar la exposición directa en horas pico es una medida de vida o muerte y eliminar total del tabaco y vaporizadores, ya que son unos de los mayores impactos estadísticos en la reducción de nuevos casos.

Las entidades públicas y centros médicos hacen un llamado a que no deben esperar a presentar síntomas. La asistencia puntual a citologías, mamografías y exámenes de próstata según la edad es lo único que permite pasar de un “manejo paliativo” a una “intención curativa”.