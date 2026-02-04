Justicia en Boyacá: Confirman condena de 27 años contra responsable de la desaparición de una menor en Sogamoso

El sistema judicial colombiano ha dado un paso contundente en uno de los casos más dolorosos registrados recientemente en el departamento de Boyacá. El Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo confirmó, en segunda instancia, la sentencia de 27 años y 7 meses de prisión contra un hombre de 24 años, hallado responsable de la desaparición de una menor de 11 años en el municipio de Sogamoso.

La decisión llega tras una exhaustiva valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, ratificando la gravedad de los hechos ocurridos durante las festividades de Navidad del año 2024.

Una cronología que estremeció a la región

La tragedia comenzó la madrugada del 25 de diciembre de 2024. Según los informes judiciales, tras una discusión familiar, la víctima salió de su hogar y se perdió su rastro. La investigación técnica y de campo permitió establecer que el hoy condenado, quien era familiar de la niña, la interceptó en el sector conocido como Vanegas.

Las pruebas indican que el hombre trasladó a la menor en una motocicleta hacia la vereda El Ciral. En los días posteriores, cuando las autoridades de policía judicial iniciaron la búsqueda desesperada, el sospechoso negó sistemáticamente haber tenido contacto con ella, entorpeciendo las labores de rescate.

Lamentablemente, el desenlace fue fatal. En enero de 2025, el cuerpo de la pequeña fue hallado en una zona boscosa cercana al lugar donde fue vista por última vez en compañía del sentenciado.

El proceso judicial: Desaparición y sospecha de feminicidio

En febrero de 2025, ante la contundencia del material probatorio recopilado por el ente acusador, el procesado decidió aceptar el cargo de desaparición forzada agravada. Esta aceptación fue la base de la condena en primera instancia, que ahora ha sido blindada por el Tribunal Superior al resolver el recurso de apelación.

Sin embargo, este no es el final del camino judicial para el imputado. La Fiscalía mantiene un proceso paralelo por el delito de feminicidio agravado. A diferencia del primer cargo, el hombre no aceptó esta imputación, por lo que el proceso se encuentra en etapas avanzadas para determinar su responsabilidad directa en la muerte de la menor.

Impacto y mensaje de las autoridades

Este fallo es recibido por la comunidad de Sogamoso como un mensaje de cero tolerancia ante la violencia contra la niñez. La ratificación de la condena asegura que el responsable permanezca tras las rejas mientras se define la segunda parte de su juicio, la cual podría aumentar significativamente los años de permanencia en un centro carcelario si se le halla culpable de feminicidio.

El caso subraya la importancia de la articulación entre la denuncia ciudadana y la respuesta rápida de la justicia para evitar la impunidad en crímenes que vulneran los derechos fundamentales de los niños y niñas en el país.