El Metro de Bogotá ya es una realidad visible: Obra alcanza el 72,13% de avance y transforma la Avenida Caracas

Bogotá vive una transformación histórica en su infraestructura. En la mañana de este miércoles 4 de febrero de 2026, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, entregó un balance actualizado y optimista sobre el megaproyecto más esperado por los capitalinos: la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Según el mandatario, con corte al 31 de enero, la obra ya registra un avance oficial del 72,13%. Esta cifra no es solo un número en el papel; se traduce en una estructura que ya domina el paisaje urbano de sectores estratégicos de la ciudad.

El viaducto: Más de 10 kilómetros de estructura sólida

Uno de los datos más destacados entregados por Galán en entrevista con RCN Televisión es la extensión del viaducto. A la fecha, se han construido 10.650 metros de viaducto, los cuales ya son plenamente visibles en puntos neurálgicos como:

La Avenida Villavicencio.

El sector de Kennedy.

La emblemática Avenida Caracas.

Precisamente sobre la Avenida Caracas, el alcalde enfatizó por qué este tramo es el corazón del proyecto. “La Caracas ha sido la columna vertebral del sistema de transporte de Bogotá por la forma cómo se mueve la ciudad”, explicó Galán desde el punto de obra en la calle 59. El reto actual es monumental: mantener la operación del sistema TransMilenio mientras las máquinas y los operarios levantan la estructura del Metro de forma simultánea.

Retos de ingeniería: Lo que no se ve debajo del asfalto

La magnitud del Metro de Bogotá no solo se mide en altura, sino en profundidad. El alcalde detalló que el proyecto enfrenta desafíos técnicos complejos, especialmente en el cruce con la Avenida 26.

“Ahí no se construye un viaducto como tal. Es un puente largo de aproximadamente 100 metros, es un reto de ingeniería”, puntualizó el mandatario.

Además, Galán hizo un llamado a los ciudadanos a valorar la ingeniería invisible: cada columna que sostiene el futuro paso de los trenes cuenta con una cimentación profunda de entre 12 y 20 pilotes, los cuales se hunden hasta 60 metros bajo tierra para garantizar la estabilidad total del sistema en el suelo bogotano.

Un sistema conectado

La integración con TransMilenio sigue siendo la prioridad. Al ser la Caracas la vía que conecta con las demás troncales de la ciudad, la llegada del Metro potenciará la eficiencia de los viajes diarios de millones de personas. Pese a las incomodidades temporales por los cierres y las obras, el avance del 72% marca un punto de no retorno para la movilidad de la capital.

Con este ritmo de trabajo, el Distrito busca cumplir los cronogramas establecidos para que, muy pronto, los bogotanos pasen de las maquetas a los vagones.