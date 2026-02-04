El audio de alias ‘Pipe Tuluá’ que pone en jaque al entorno de Gustavo Petro: ¿Financiación bajo la lupa?

La política colombiana se estremece tras la filtración de un explosivo audio de menos de un minuto protagonizado por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’. El material, grabado poco antes de su extradición a los Estados Unidos, ha vuelto a poner sobre la mesa el fantasma del “Pacto de La Picota” y señala directamente a Juan Fernando Petro, hermano del actual mandatario, como presunto receptor de dineros para la campaña presidencial de 2022.

Las revelaciones que sacuden el panorama político

Mientras el presidente Gustavo Petro cumplía agenda en Washington tras su encuentro con Donald Trump, en Bogotá la precandidata Vicky Dávila revelaba la grabación que ha encendido las alarmas. En el audio, el capo —solicitado por una corte de Texas— asegura poseer pruebas contundentes sobre el ingreso de capitales ilícitos a la campaña de la Colombia Humana.

“Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios y consignaciones”, se escucha en el fragmento donde el criminal desmiente intentos de soborno a funcionarios y, en cambio, apunta al entorno familiar del jefe de Estado.

Además del audio, fuentes cercanas al capo hicieron circular una fotografía que muestra a Juan Fernando Petro en lo que parece ser una videollamada con el delincuente, sumando una capa más de controversia a la denuncia.

La defensa de Juan Fernando Petro: “Es un montaje”

En respuesta a la tormenta mediática, Juan Fernando Petro rompió el silencio en una entrevista con el diario EL TIEMPO. El hermano del mandatario fue tajante al desmentir cualquier vínculo económico con Marín Silva. “Esa foto es un montaje”, afirmó, asegurando que nunca ha conocido personalmente al capo.

Petro explicó que, aunque participó activamente en la campaña de su hermano, jamás entregó o recibió dinero del narcotráfico. Según su versión, ha sido víctima de intentos de chantaje previo. Relató que meses atrás enviaron a su padre un video donde supuestamente él aparecía recibiendo fajos de billetes, pero que, al verificar las imágenes, se trataba de una escena donde él ni siquiera figuraba.

¿Estrategia política o realidad judicial?

Para Juan Fernando Petro, la aparición de este audio justo ahora no es coincidencia. Cuestionó por qué este material no salió a la luz hace tres años o hace un mes, atribuyéndolo a una estrategia de desprestigio impulsada por candidatos que se encuentran rezagados en las encuestas de cara a los próximos comicios.

Por su parte, desde Washington, el presidente Petro defendió su gestión subrayando que su administración es la que más capos ha extraditado a la justicia estadounidense, sugiriendo que las acusaciones podrían ser una retaliación por su política de seguridad.

Este nuevo capítulo añade tensión a la relación entre el Gobierno y los sectores de oposición, mientras la opinión pública espera que las autoridades verifiquen la autenticidad de las pruebas mencionadas por el hoy extraditado ‘Pipe Tuluá’.