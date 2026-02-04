Benedetti: “si lloraron antes, hoy van a necesitar más Kleenex”, su respuesta después de visita de Petro a Trump

El ministro del Interior, Armando Benedetti, desató una fuerte polémica política al reaccionar con dureza frente a la oposición tras la histórica visita del presidente Gustavo Petro al mandatario estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Benedetti usó sus redes sociales para enviar una indirecta contundente, acompañada de un video en el que agita varios Kleenex al aire, escribiendo: “Así siguen muchos después de la exitosa visita del presidente Petro a Trump”. El gesto y las palabras provocaron un aluvión de comentarios en redes, marcando el tono de un debate que divide aún más al país. El video está acompañado del tema ‘El Vendaval’ de Farid Ortiz.

También le puede interesar:Petro le entregó a Trump información y nombres de estructuras del narcotráfico para que la lucha sea en cooperación

La reunión entre Petro y Trump, que tuvo lugar este martes en Washington, reflejó un cambio de tono diplomático después de meses de tensiones y declaraciones cruzadas entre ambos gobiernos. Según informes internacionales, el encuentro fue calificado como cordial y “muy productivo”, con líderes de ambas naciones mostrando disposición al diálogo y la cooperación bilateral.

Polémica política: Benedetti ironiza sobre críticos de Petro después del encuentro con Trump

Mientras algunos sectores políticos colombianos criticaron la visita, destacando la falta de resultados concretos o la necesidad de una postura más firme frente a EE. UU., otros actores públicos valoraron positivamente el encuentro. Líderes empresariales colombianos calificaron la reunión como constructiva y estratégica, especialmente en un momento en que las relaciones bilaterales han estado marcadas por tensiones sobre temas como la lucha contra el narcotráfico y políticas comerciales.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), señaló que la reunión no debía verse solo por acciones puntuales, sino como un paso para recuperar la confianza y la previsibilidad entre los dos países. En un comunicado, afirmó que este tipo de encuentros contribuye a restablecer un marco de entendimiento que resulta vital para fortalecer la relación económica y social entre Colombia y Estados Unidos.

Desde el sector empresarial, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), también resaltó el enfoque del encuentro, destacando que la forma en que se desarrolló la reunión demuestra que, incluso con diferencias ideológicas, es posible establecer un diálogo respetuoso y beneficioso. Mac Master añadió que la apertura mostrada por Donald Trump para el diálogo representa una oportunidad para avanzar en temas de interés común.

La reunión en la Casa Blanca abordó asuntos sensibles, como la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, una cuestión que ha tensionado a ambos gobiernos en el último año. Aunque no se anunciaron acuerdos específicos, analistas interpretan que el diálogo franco y directo entre los mandatarios podría allanar el camino para futuros proyectos conjuntos en materia de seguridad y justicia internacional.

En redes sociales, el expresidente Ernesto Samper celebró los resultados del encuentro, destacando que la cita permitió “preservar una relación bilateral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que se había venido construyendo” y consideró que quedó relegada la postura de quienes apostaban por una salida de fuerza a la crisis diplomática.

Este encuentro entre Petro y Trump se dio en un contexto político interno marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales colombianas y una creciente polarización. Para Benedetti, la visita y su recepción política representan un argumento más en el debate entre el oficialismo y la oposición, que ahora mira con lupa tanto los resultados diplomáticos como las reacciones que estos generan en la opinión pública.

La cita en la Casa Blanca deja una mezcla de señales: un intento por recomponer lazos, la reafirmación de posiciones propias y un escenario político interno que promete seguir estrechamente la evolución de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos.