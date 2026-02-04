Ejército Nacional brinda asistencia humanitaria a población afectada por el invierno en Córdoba

Soldados de la Brigada 11 del Ejército Nacional adelantan labores de asistencia humanitaria a cientos de familias afectadas por la intensa temporada de lluvias que impacta al departamento de Córdoba, en especial a comunidades ribereñas de los ríos Sinú y San Jorge.

Las acciones son desarrolladas por tropas de los batallones de Infantería Junín y Rifles, así como del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate, que han respondido al llamado de las comunidades damnificadas.

Ejército Nacional llega con ayuda humanitaria en Córdoba

Los uniformados llegaron a la zona para apoyar las labores de evacuación de familias en riesgo, con prioridad en personas de la tercera edad y con movilidad reducida.

“Nos encontramos brindándole apoyo a más de 900 familias que lo perdieron todo por esta ola invernal. A esta hora todavía continuamos con las labores de búsqueda brindando una ayuda humanitaria a todas estas familias que tanto lo necesitan”, dijo Teniente Coronel Daniel Echeverri, Comandante Batallón Rifles.

De manera paralela, el personal militar ha apoyado la distribución de más de 3.000 ayudas humanitarias, además de 100 kits de alimentos y 100 kits de aseo. Este trabajo se realiza en articulación con la Defensa Civil y las autoridades departamentales y municipales.

La asistencia se ha concentrado en zonas rurales de los municipios de Canalete, Montelíbano, La Apartada y Puerto Escondido, en el departamento de Córdoba, así como en la vía que comunica a Montería con el municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia, donde las lluvias han generado afectaciones a la movilidad y a las comunidades aledañas.

El Ejército informó que continuará trabajando de manera permanente para atender las necesidades de las poblaciones afectadas y brindar apoyo a las comunidades perjudicadas por el fuerte invierno que se registra en esta región del país.