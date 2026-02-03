Gobernación de Antioquia envía ayuda humanitaria al Urabá tras emergencia por las lluvias

La Gobernación de Antioquia, con el apoyo de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres Ponalsar de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial, avanza en la entrega de ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en la subregión de Urabá.

El gobernador Andrés Julián continúa recorriendo el territorio para atender de primera mano las necesidades derivadas de esta emergencia.

Grave emergencia en el Urabá

“Estamos usando todas nuestras capacidades aquí vamos a estar hasta que logremos controlar la situación”, declaró el mandatario, al reiterar el compromiso del gobierno departamental con las poblaciones damnificadas.

Para el traslado de las ayudas se dispuso de tres helicópteros de la Fuerza Aeroespacial por vía aérea, aunque las condiciones climáticas han dificultado las operaciones desde Rionegro hasta Urabá.

Además, por vía terrestre se despacharon camiones con ayuda humanitaria desde Medellín, los cuales debieron tomar la ruta Caucasia a Montería debido al colapso del puente sobre el río Mulatos, con el fin de garantizar la distribución en los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Dagran, informó que continúa con la entrega de las ayudas enviadas a la subregión desde el fin de semana.

La priorización inicial se concentra en los municipios de Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá, los más afectados por la emergencia.

La ayuda humanitaria es entregada a los consejos municipales de gestión del riesgo y a las alcaldías de cada municipio, que son las encargadas de hacerla llegar directamente a las familias damnificadas, en el marco de las acciones de respuesta y atención a la emergencia.