Vicky Dávila reveló un audio comprometedor en el que se probaría que Pipe Tuluá aportó dineros a la campaña de Petro

Este martes, 3 de febrero, la precandidata a la presidencia de la República, Vicky Dávila, convocó a los medios de comunicación con el objetivo de revelar un audio que evidenciaría que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, habría aportado dineros a la campaña de Petro.

Dávila aseguró que tiene la obligación moral y como una ciudadana que cumple la ley y la Constitución de entregar a las autoridades el material que tiene en su poder.

“Según alias Pipe Tuluá, él entregó dineros a la campaña de Gustavo Petro, a través de Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente de la República, dice este señor, Tuluá, que tiene las pruebas, audios, videos, que los entregará a las autoridades de los Estados Unidos. Esta madrugada Pipe Tuluá fue extraditado”, dijo Dávila.

La precandidata entregó el audio para que, según ella, los colombianos lo conozcan y para que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes.

“Mi esposa me está diciendo que el señor presidente le ordena al señor Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, que por qué no ha me han extraditado a mí, que porque según yo estoy comprando funcionarios públicos, lo cual es totalmente falso. Yo estoy acá tranquilo, esperando que tomen esa decisión. Creo que si estamos hablando de funcionarios, yo creo que es lo primero es que usted debe evaluarse. Es que nosotros a su hermano sí lo compramos y sí tenemos pruebas donde pasamos mucho dinero para su campaña y tenemos videos, audios, consignaciones, donde se le pasó plata no solo para su campaña, para muchas cosas del día. Esas pruebas las tenemos y las vamos a pasar a Estados Unidos”.