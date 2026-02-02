Peñalosa terminó electrocutado cuando intentó tomarse una foto durante un recorrido de campaña y le hizo el día a más de uno

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y candidato presidencial para las próximas elecciones, protagonizó un curioso momento cuando en medio de un recorrido por las calles se dispuso a tomarse una foto con unas mujeres que estaban en el interior de un conjunto residencial.

De un momento a otro, Peñalosa le pidió el celular a la señora para hacer la instantánea. En ese momento la señora mayor le advirtió que por la reja pasaba corriente.

Enrique Peñalosa se electrocutó por una foto

En un video quedó grabado el momento en el que Peñalosa recibió el celular, pasó el brazo por la reja y recibió la descarga.

“Venga y nos tomamos una foto”, se le escucha decir al actual candidato presidencial del otro lado de la reja. Luego dijo: “yo la tomo aquí”, las mujeres le entregan el celular.

Cuanto ya tenía el celular en las manos, le dijo: “pero venga para acá”, a lo que la señora adulta mayor le contestó: “es que eso pasa corriente”.

Justo cuando Peñalosa repitió: “Ah, pasa corriente”, cuando en un segundo se le escucha el grito: “¡Ay, yayai!“.

Los usuarios de internet se pronunciaron ante el video diciendo: “Un poema...“, ”El doctor Peñalosa se vuelve Electro en época electoral", “jajajajaja Peñalosa se ganó mi voto”, “El único corrientazo que habrá probado ese señor”, “No puedo con tanto. Este man me hizo la tarde”, “eñalosa debería dejar de recibir tanto odio de nuestra parte. Ese señor es la causa de muchas carcajadas, momentos memorables y memes. Cómo se puede odiar tanto a alguien que solo quiere hacernos reír...” y “Al fin ya nos vamos a dejar de burlar de la perdida en los cerros. Ahora nos vamos a burlar del “eléctrico” Peñalosa...”.