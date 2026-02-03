Se conoció el regalo que Petro le entregará a Donald Trump durante la reunión que tendrán en la Casa Blanca

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

Petro le lleva un especial regalo a Trump para su primera reunión en La Casa Blanca

Se conoció el regalo que el presidente Gustavo Petro le entregará al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la tan esperada reunión, la cual se realizará este martes, 3 de febrero de 2026, en la Casa Blanca.

Esta reunión de Petro y Trump sucederá un año después de haberse registrado varios encontrones entre ambos mandatarios. El más recordado es el que se registró el 26 de enero de 2025 cuando el Petro a través de X, antes Twitter, no autorizó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos al denunciar un “trato indigno”.

Revelan el regalo que le entregará Petro a Donald Trump

Se trata de una ancheta con café de especialidad y chocolates de exportación. Según Blu Radio, son productos cultivados por 20.300 familias que hacen parte del programa de sustitución de cultivos en Argelia, departamento del Cauca, una zona que tiene alta presencia de coca.

El Gobierno indicó que el objetivo de entregarle este regalo es mostrar los resultados de la transición de cultivos ilícitos a economías legales.

Los chocolates son de la marca ‘Peace Chocolates’ y el café es denominado ‘Café de la Sustitución’. Además, le incluirán un poncho fabricado por campesinos del departamento de Nariño y canastos hechos por indígenas del Chocó.

Pero Trump no será el único que va a recibir regalos, ya que los miembros del gobierno también le entregarán regalos a otros funcionarios como a la primera dama Melania Trump, la portavoz Caroline Leavitt, Marco Rubio y JD Vance.

Se espera que durante la reunión, además de los temas migratorios, aborden temas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en donde tienen profundas diferencias. Así como las más recientes acciones que terminaron con la captura de Nicolás Maduro y Ciliaa Flores.