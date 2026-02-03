Importante golpe a la finanzas del narcotráfico: incautan 550 kilos de marihuana en carreteras del Cauca

En medio de un operativo de control en la vía Panamericana, en el tramo que conecta al municipio de Mojarras con la ciudad de Popayán, la Policía de Tránsito y Transporte logró la incautación de 550 kilos de marihuana. El cargamento era transportado en un vehículo automotor tipo campero y el hallazgo dejó varias dudas en el aire, ya que lo encontraron abandonado en un costado de la vía.

El hallazgo se realizó en medio de labores de patrullaje y control vial sobre este importante corredor del país, que conecta con Ecuador y se ha convertido en una de las principales rutas de narcotráfico del país. Por esto, la intensidad y periodicidad de los controles ha incrementado y ha permitido incautaciones como la que reportaron las autoridades en el municipio de El Patía, Cauca.

En medio del patrullaje los agentes se percataron de la presencia de un automotor tipo campero parqueado sobre la vía, por lo que se acercaron a verificar por qué se encontraba en ese lugar. El hallazgo sorprendió a los agentes de la Policía de Tránsito, quienes encontraron con un vehículo abandonado con 550 kilos de marihuana en su interior.

El cargamento estaría siendo transportado a Ecuador

Según la información brindada por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el cargamento habría emprendido el rumbo en el norte del departamento del Cauca y se presume que se dirigía a Ecuador. Esta hipótesis nace de las ya conocidas rutas del narcotráfico, las cuales han reforzado su presencia en la vía Panamericana desde Colombia hacia Ecuador.

Al respecto, la brigadier general Claudia Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, aseguró que “este resultado evidencia el compromiso permanente de la Policía Nacional con la lucha contra el narcotráfico y la protección de los corredores viales del país. Continuaremos fortaleciendo los controles en las vías para impedir que sean utilizadas para actividades ilícitas“.

El control en las carreteras: la principal herramienta contra el narcotráfico

Así mismo, la brigadier general también destacó que el control en el territorio y la presencia de uniformados en las principales vías del país ha sido una de las principales estrategias para controlar el movimiento de estupefacientes. “La presencia constante de nuestros uniformados en las carreteras no solo busca prevenir siniestros viales, sino también afectar de manera contundente las economías ilegales que amenazan la seguridad y convivencia ciudadana”, aseguró.

Finalmente, la directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional le recordó a la ciudadanía los canales de atención de las autoridades están abiertos para recibir denuncias sobre actividad sospechosa. Además, señaló que la información oportuna es clave para contrarrestar cualquier actividad delictiva en el país.