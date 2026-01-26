Vicky Dávila les envió fuerte mensaje a bases uribistas tras renuncia de María Fernanda Cabal: “no perdamos el foco”

En las últimas horas, la senadora María Fernanda Cabal generó un terremoto político a raíz de una carta publicada por su esposo, José Félix Lafaurie, en la cual señalaron que renunciarían al Centro Democrático, criticaron la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial y manifestaron su intención de liderar una escisión dentro del partido. Ante esta situación, la precandidata presidencial Vicky Dávila les envió un mensaje a las bases del uribismo.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Vicky Dávila manifestó su respeto por el expresidente Álvaro Uribe, la senadora María Fernanda Cabal y la candidata Paloma Valencia, con quien participará en una consulta presidencial el próximo 8 de marzo.

“No me meto en disputas que no me corresponden, pero hoy, por el futuro de Colombia por lo que está juego, me atrevo a hablarles a las bases uribistas, a las bases populares que luchan por estas banderas y han hecho oposición con valentía. NO PERDAMOS EL FOCO. TENEMOS QUE CONCENTRARNOS EN DERROTAR A IVÁN CEPEDA, LA PEOR AMENAZA PARA NUESTRO PAÍS. Valientes y juntos, somos imbatibles”, indicó Vicky Dávila en su pronunciamiento.

Paloma Valencia reaccionó al anuncio de María Fernanda Cabal

Por su parte, Paloma Valencia también se refirió a la decisión de su copartidadiria María Fernanda Cabal, quien se pronunció a través de su esposo José Félix Lafaurie. Entre otras cosas, señaló que su elección como candidata del Centro Democrática tuvo todas las garantías y estuvo en línea con otras encuestas.

“Yo espero que la doctora Cabal reconsidere. Ella sabe de mi aprecio, de mi admiración y de mis constantes invitaciones a que permanezca en esta campaña, que va a elegir la primera mujer presidente. Sin embargo, también quiero ser absolutamente clara: escisiones del partido no habrá. Este es un partido monolítico, que no se va a escindir y no se va a partir”, concluyó Paloma Valencia en una entrevista con la emisora Blu Radio.