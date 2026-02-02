Niño de cuatro años murió tras ingerir gasolina en Manzanares, Caldas

Una tragedia se registró en Manzanares, Caldas. En las últimas horas el Hospital San Antonio de ese municipio reportaron el fallecimiento de un niño de apenas cuatro años, quien se habría intoxicado tras ingerir gasolina que se encontraba dentro de una botella de plástico.

De acuerdo con la información compartida por la emisora Blu Radio, la gasolina habría estado dentro de un recipiente que antes contenía una bebida de sábila.

Según ese mismo medio de comunicación, el niño se encontraba jugando afuera de su casa, entró a la vivienda y bebió el líquido. Poco después se enfermó gravemente, le dio vómito y convulsionó. Al parecer, la abuela del menor de edad intentó auxiliarlo lavándole la boca, pero no consiguió que su estado de salud mejorará.

La familia del niño lo llevó al servicio de urgencias del Hospital de San Antonio con la esperanza de que pudieran salvarle la vida. Aunque el personal médico intentó reanimarlo, no lo lograron y murió poco después.

Los hechos quedaron en manos de las autoridades y uniformados adscritos a la Policía de Infancia y Adolescencia le realizaron una entrevista a la abuela y constataron que ella tenía la custodia del niño en el momento en el cual se presentó el incidente.

¿Qué hacer si un niño tomó gasolina?

Las autoridades sanitarias y las entidades médicas advierten que hay que acudir de forma inmediata a un servicio de urgencias si un niño o una persona ingieren gasolina.

“No le provoque el vómito a la persona, a menos que así lo indique el centro de toxicología o un proveedor de atención médica. Si el químico entró en contacto con la piel o los ojos, enjuague con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si la persona ingirió el químico, suminístrele agua o leche inmediatamente, a menos que el centro de control de toxicología o el proveedor haya indicado lo contrario”, advierte MedlinePlus, la plataforma de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Uniddos.

Así mismo, señaló que no se debe suministrar leche ni agua si la persona está inconsciente y en caso de que se trate solo de una inhalación, debe llevarla a tomar aire fresco.