Más de 268.000 siniestros viales van en tres años y los jóvenes motociclistas son los más afectados

El consumo de bebidas alcohólicas sigue siendo uno de los principales factores de riesgo de accidentes o siniestralidad en las vías del país. En los últimos tres años, esta ha sido la razón por la que se han registrado cerca de 268.000 siniestros, lo que ha dejado un saldo de miles de personas lesionadas, fallecidas y cuantiosos daños materiales. Además, uno de los datos que más llama la atención es que los más afectados son jóvenes motociclistas, un grupo con alta exposición y vulnerabilidad en las vías, y el domingo se consolida como el día más letal de la semana.

RedPapaz recopiló los datos oficiales en los que se reveló que el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), tiene reportado que entre el 2022 y 2024 se reportaron 268.078 siniestros viales asociados al consumo de bebidas alcohólicas.

También le puede interesar: “Para mí era improbable perder”: María Fernanda Cabal habló de su salida del Centro Democrático

Jóvenes motociclistas son los más afectados en los accidentes por consumo de alcohol

Del total de los accidenteados, en 190.762 casos resultaron personas lesionadas, 10.063 causaron muertes y 67.222 registraron solo daños. Sin embargo, estas cifras contrastan con los datos de Medicina Legal, insumo clave del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), que para 2024 contabilizó 135 siniestros viales con muertos y 767 con lesionados, en los que la hipótesis fue el consumo de alcohol u otras sustancias.

Para los expertos consultados, el subregistro sigue siendo una preocupación central. “Para los siniestros viales relacionados con bebidas alcohólicas u otras sustancias muy probablemente hay subregistro. Deben ser muchos más, ya que no todos los lugares tienen estos tipos de exámenes en las víctimas. Al comparar con el total de víctimas que hay en el país, la cantidad de siniestros asociados al consumo de alcohol es relativamente baja. Así que puede haber muchos más casos”, dijo Ricardo Montezuma, director de la fundación Ciudad Humana.

¿Quiénes son los que más mueren?

Según el ONSV, con base en cifras de Medicina Legal, de las 135 muertes por siniestros viales asociadas a conducir bajo los efectos del alcohol en 2024, 112 correspondieron a usuarios de motocicletas, es decir, el 82 % de las víctimas. Montezuma considera que esta proporción es exageradamente alta y que el subregistro puede generar distorsiones estadísticas. Aun así, recuerda que el 82 % de los vehículos nuevos del parque automotor anual son motocicletas y que más del 62 por ciento del total del parque corresponde a este tipo de vehículo.

“Tener un volumen tan alto de víctimas de siniestralidad debe relacionarse con la mayor exposición que tienen los motociclistas al riesgo y la mayor vulnerabilidad, no es lo mismo un siniestro vial en auto que en moto”, agregó Montezuma.

En segundo lugar aparecen los peatones, con 13 fallecidos en 2024, seguidos por usuarios de vehículo particular, con nueve muertes, y un ciclista.

Los jóvenes entre 20 y 35 años concentran la mayor mortalidad. En 2024 se registraron 24 muertes en personas de 20 a 25 años; 21 entre 25 y 30 años y 17 entre 30 y 35 años, para un total de 62 fallecimientos asociados al consumo de alcohol.

“Los jóvenes representan la mayor cantidad de muertes en Colombia por siniestros viales, sobre todo los motociclistas. Hay varios factores de riesgos asociados a que tienen una vida nocturna, salidas los fines de semanas, actitudes riesgosas y prácticas imprudentes como carreras de velocidad, maniobras en una rueda y consumo de sustancias psicoactivas”, explicó Montezuma.

Menores de edad en riesgo

En cuanto a menores lesionados, en 2024 se reportaron 39 siniestros viales asociados al consumo de alcohol con afectación a niñas, niños y adolescentes entre 0 y 15 años. En 2025, con corte a octubre, la cifra asciende a 511 casos. La mayoría se transportaba en motocicleta, en vehículos particulares o se movilizaba como peatón. En el grupo de 0 a 5 años resultaron lesionados seis menores que iban en moto, dos en carro y dos a pie. Entre 5 y 10 años hubo 13 lesionados, y entre 10 y 15 años, 16, en distintos modos de desplazamiento.

Desde Red PaPaz se insiste en la urgencia de fortalecer la prevención y el control estatal. “El consumo de bebidas alcohólicas causa daños no solo a quienes las consumen, sino también a otras personas, como en los siniestros viales. Por eso, y siguiendo el llamado de la Corte Constitucional, es urgente que el Congreso y el Ministerio de Salud actualicen la política sobre alcohol en Colombia, con base en la evidencia científica y sin la influencia de la industria”, dijo Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de la organización.

Los días en los que más accidentes se registran en Colombia

Los fines de semana concentran el mayor riesgo. Montezuma insiste en reforzar los controles los viernes, sábados y domingos, especialmente en horas nocturnas, y en promover alternativas de transporte en zonas de rumba.

“En algunos sectores, los domingos son muy fatídicos. Se necesita incrementar el control en zonas de rumba y fomentar otras formas de desplazamiento durante la vida nocturna. En eso se podría actuar porque, seguramente, los números son muchísimo más impactantes de los que hoy tenemos”, indicó.

Desde la medicina, el impacto del alcohol en la conducción es claro. Juan Manuel Martínez, cirujano de trauma, intensivista y bombero voluntario de Bogotá, explica que el alcohol impide medir el riesgo y tomar buenas decisiones.

“El alcohol se considera un depresor del sistema nervioso central. Tiene un efecto inhibitorio de las funciones cerebrales. El efecto de euforia inicial que se tiene con los primeros tragos se da porque inhibe la regulación de la corteza frontal que es el área del cerebro encargada de regular el comportamiento, por eso nos sentimos relajados con los primeros tragos”, explicó el médico.