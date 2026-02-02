Lideresa trans sufrió violento ataque tras tomar un servicio de Uber con su pareja en Bogotá

A través de sus redes sociales oficiales, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) puso en evidencia un violento ataque contra su directora, Danne Aro Belmont Gray, ocurrido en Bogotá.

De acuerdo con la organización sin ánimo de lucro, los hechos se presentaron en la madrugada de este domingo 1 de febrero. Danne y su pareja pidieron un servicio de transporte a través de la aplicación Uber. Cuando el conductor llegó empezó a insultarles y les habría pegado con un objeto contundente.

Seguidamente llegaron terceros, quienes les golpearon fuertemente y les robaron todas sus pertenencias. Actualmente, Danne y Felipe reportan condiciones estables y se descartan lesiones internas de gravedad", sostuvo la Fundación GAAT en un comunicado de prensa.

Así mismo, pidieron la colaboración de Medicina Legal, el Grupo de Trabajo para Investigar Violencias basadas en Orientación Sexual e Identidad de Género de la Fiscalía General de la Nación y, además, le pidieron a Uber ayudar en la identificación de los responsables de la agresión.

“Advertimos que, debido al robo de sus pertenencias, cualquier mensaje inusual o sospechoso que circule a nombre de Danne o de la Fundación GAAT debe ser verificado y reportado, con el fin de prevenir intentos de suplantación. Agradecemos profundamente a las personas, organizaciones e instituciones que se han solidarizado con nosotrxs ante esta grave situación”, puntualizó la fundación en su comunicado.

Defensoría rechazó el ataque transfóbico reportado en Bogotá

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que rechazó el acto de violencia contra Danne Aro Belmont Gray y su pareja.

“Este hecho refleja, una vez más, la violencia estructural y las múltiples formas de discriminación y exclusión que enfrentan en Colombia las personas con identidades de género no hegemónicas, y evidencia la urgencia de reforzar las medidas de prevención, protección y no repetición frente a violencias por prejuicio”, puntualizó la Defensoría.

Adicionalmente, recordó que la lideresa trans ha dedicado su vida a defender los derechos de esa población históricamente discriminada y ha liderado procesos de incidencia.

“Reconocemos el acompañamiento brindado por la Patrulla Púrpura, activada por la Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer, y exige a las autoridades competentes adelantar una investigación exhaustiva, con enfoque de género y derechos humanos, que permita la identificación de los responsables y la sanción de los actos cometidos”, concluyó el Ministerio Público en su comunicado.