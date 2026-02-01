“Sed de poder y crueldad”: El demoledor fallo judicial que libera a un niño de 5 años en Texas tras ser detenido por ICE

Un contundente fallo judicial ha sacudido las bases de la política migratoria actual en Estados Unidos. El juez federal de distrito, Fred Biery, ordenó la liberación inmediata de Liam Conejo Ramos, un niño de apenas cinco años, y de su padre, quienes permanecían bajo custodia tras un operativo de inmigración que ha sido calificado como “incompetente” y “traumático”.

La historia de Liam se volvió viral tras la difusión de una desgarradora imagen: un agente federal sosteniendo la mochila de Spiderman del menor, mientras este, ataviado con un gorro de conejo, observaba cómo su vida en un suburbio de Minneapolis era interrumpida para ser trasladado a más de 2.000 kilómetros de distancia, al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dilley.

Un dictamen con eco histórico

Lo que hace este fallo inusual no es solo la orden de liberación, sino la severidad de las palabras del juez Biery. En su escrito, el magistrado no escatimó en críticas hacia la administración federal, acusándola de ignorar los principios fundamentales de la Declaración de Independencia.

“Observar el comportamiento humano confirma que para algunos de nosotros, la pérfida sed de poder ilimitado y la imposición de crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de decencia humana”, sentenció Biery en el documento.

El juez comparó la situación actual con las quejas de Thomas Jefferson contra los regímenes autoritarios, señalando que el sistema migratorio parece priorizar cuotas diarias de deportación por encima del bienestar de los niños, implementando políticas de forma “mal concebida”.

El impacto psicológico en la infancia

La detención de Liam no es un caso aislado, pero sí uno de los más visibles. El congresista demócrata Joaquín Castro, quien visitó a la familia en el centro de detención de Texas, reportó un cuadro alarmante: el menor presentaba signos severos de depresión, pérdida de apetito y un sueño excesivo, preguntando constantemente por su madre y sus amigos de la escuela en Minnesota.

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights han encendido las alarmas, confirmando que Liam es el cuarto estudiante de su distrito detenido en un periodo de apenas dos semanas. Esta tendencia sugiere un cambio en las tácticas de detención que está afectando directamente a los entornos escolares y familiares en el norte del país.

¿Qué sigue para Liam y su padre?

Aunque el fallo garantiza que ambos saldrán del centro de detención a más tardar este martes, el proceso migratorio no ha terminado. El juez Biery reconoció que la deportación sigue siendo una posibilidad legal, pero exigió que cualquier resultado se produzca bajo una “política más ordenada y humana”.

El cierre del fallo judicial evoca una advertencia de Benjamin Franklin sobre la fragilidad de la democracia estadounidense: “Una república, si son capaces de conservarla”. Con esta sentencia, el poder judicial marca una línea roja frente a los operativos que, según el magistrado, han sacrificado el estado de derecho en favor del trauma infantil.