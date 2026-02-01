Conmoción en Copacabana: una discusión familiar terminó en tragedia bajo la mirada de un adolescente

La tranquilidad de la vereda Ancón Uno, en el municipio de Copacabana (Antioquia), se vio quebrantada por un fatídico episodio de violencia intrafamiliar. En la noche del pasado viernes 30 de enero, lo que comenzó como una disputa doméstica escaló hasta convertirse en un homicidio que hoy deja a una familia destruida y a una comunidad en estado de shock.

Un disparo letal en el corazón del hogar

De acuerdo con los reportes oficiales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el incidente ocurrió al interior de una vivienda ubicada en una zona de fincas del norte del área metropolitana. El principal testigo del hecho fue un joven de 16 años, hijo de la pareja, quien tuvo la difícil tarea de marcar a la línea de emergencia 123 para denunciar que su madre acababa de dispararle a su padre.

Según el crudo relato del menor, sus padres sostenían una acalorada discusión por motivos personales. En medio del altercado, la mujer abandonó la sala por unos instantes, regresando segundos después con un arma de fuego tipo revólver en sus manos. Sin mediar palabra adicional, accionó el arma impactando a su esposo directamente en la cabeza.

Intervención de las autoridades

Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados encontraron el cuerpo del hombre sin signos vitales en el suelo de la sala. La herida en la región cefálica fue letal, provocando su muerte instantánea ante la mirada de su hijo.

La presunta agresora fue capturada en el sitio por las autoridades, quienes además incautaron el arma utilizada: un revólver que aún contenía dos cartuchos, uno de ellos percutido. La mujer fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de homicidio.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana, lamentó profundamente el suceso: “Hacemos un llamado urgente a la tolerancia. Los conflictos familiares deben resolverse mediante el diálogo y el respeto, nunca a través de la violencia”.