Bogotá bajo alerta: febrero seguiría con la tendencia de lluvias intensas y emergencias de enero

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) mantiene un monitoreo en tiempo real luego de las intensas lluvias registradas los recientes días, que dejaron afectaciones directas en 14 localidades de la capital. Según un reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las precipitaciones de intensidad moderada a fuerte provocaron daños en la infraestructura vial y el colapso parcial de redes de alcantarillado en sectores estratégicos.

Las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usme concentraron la mayor cantidad de incidentes. En medio de las lluvias, los equipos de emergencia atendieron encharcamientos y daños en el sistema de drenaje que impactaron también en la movilidad de la capital.

¿Qué zonas están bajo vigilancia especial por riesgos de encharcamiento?

El IDIGER confirmó que el seguimiento esta enfocado en diversas localidades de Bogotá, como lo son barrios de Barrios Unidos, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal y Ciudad Bolívar.

Por medio del Sistema de Alerta de Bogotá, las autoridades rastrean minuto a minuto la actividad eléctrica y el comportamiento de los niveles de ríos y quebradas, para evitar los posibles desbordamientos si las precipitaciones persisten con la misma intensidad.

Recomendaciones clave para evitar emergencias en el hogar y la vía pública

Ante la inestabilidad climática, el Distrito hizo un llamado a que a los ciudadanos realicen el mantenimiento preventivo en techos, bajantes y canales para evitar filtraciones y daños estructurales. El IDIGER enfatizó en que no se deben arrojar basuras a las calles ni a las quebradas, ya que los desechos son una de las principales causas de los taponamientos que generan inundaciones en las vías principales.

Aunque febrero suele dar un respiro en materia climática, este 2026 puede que sea la excepción. El Ideam advirtió que las lluvias seguirán por encima de los promedios históricos, según los modelos meteorológicos, lo que mantiene la alerta en Bogotá pero también en gran parte del país.

Si sabe de daños por deslizamientos o encharcamientos fuertes, puede reportarla de manera de inmediata a través de la Línea de Emergencias 123. Asimismo, los ciudadanos pueden consultar el estado del tiempo y el avance de las lluvias en tiempo real a través del portal oficial del Sistema de Alerta de Bogotá (www.sab.gov.co), herramienta dispuesta para la toma de decisiones preventivas en los desplazamientos diarios por la ciudad.