Gustavo Petro ordena la extradición inmediata de alias “Pipe Tuluá”: “La paz no es una mercancía”

En un movimiento contundente contra las estructuras criminales que operan en el Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro dio la orden perentoria de extraditar de manera inmediata a Andrés Marín Silva, conocido bajo el alias de “Pipe Tuluá”. El mandatario instó al ministro de Justicia, Andrés Idárraga, a proceder con el traslado del presunto cabecilla hacia los Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el tráfico de drogas a gran escala.

La decisión presidencial no solo responde a los compromisos internacionales de justicia, sino que surge como una respuesta directa a los intentos del criminal por burlar el sistema legal colombiano. A través de su cuenta oficial en la red social X, Petro denunció que el líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’ estaría intentando manipular su situación jurídica.

“Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, sentenció el jefe de Estado, dejando claro que no habrá espacio para dilaciones en este caso.

Los cargos que enfrenta en Estados Unidos

La justicia estadounidense, bajo el expediente 4:24-CR-195 emitido en septiembre de 2024, señala a alias “Pipe Tuluá” como una pieza clave en una organización transnacional de narcotráfico. El pliego de cargos es severo y se divide en tres ejes fundamentales:

Concierto para distribuir cocaína: Se le acusa de organizar la logística para poseer y distribuir sustancias ilícitas en territorio norteamericano. Conspiración para el tráfico ilegal: Los tribunales señalan que Marín Silva tenía conocimiento pleno de que la droga producida bajo su mando sería importada de forma ilegal a EE. UU. Fabricación masiva: El tercer cargo se centra en la producción y distribución de cantidades superiores a los cinco kilogramos de cocaína, con intención de dolo contra la salud pública estadounidense.

Decisión en firme y fin de los recursos

El Ministerio de Justicia ya ha dejado en firme la resolución administrativa que autoriza su entrega. Tras analizar el recurso de reposición presentado por la defensa del señalado criminal, la cartera de Justicia decidió rechazarlo de plano, confirmando que no proceden más recursos legales en la vía administrativa.

La banda ‘La Inmaculada’, también conocida como ‘La Oficina de Tuluá’, ha sido responsable de diversas olas de violencia, extorsiones y homicidios en el suroccidente del país. Con la salida de su principal líder hacia una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, las autoridades esperan desarticular el flujo financiero de la organización, que según el presidente, intentaba corromper las instituciones del Estado para evitar la justicia.

Este operativo de extradición se suma a la estrategia del Gobierno Nacional de separar los diálogos de paz de las acciones delictivas comunes y el narcotráfico, marcando una línea roja frente a quienes pretenden usar la política de “Paz Total” como escudo para la impunidad.