Emergencia en El Dorado: Avión de Avianca regresó a Bogotá luego de alerta técnica en uno de sus motores

El vuelo AV161 de Avianca, que cubría la ruta Bogotá hacia Sao Paulo, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado durante la noche de este sábado 31 de enero. La maniobra se ejecutó luego de que la tripulación detectara una anomalía técnica minutos después del despegue.

Según información reportada por Noticias Caracol, la Aeronáutica Civil confirmó que el avión, con capacidad para más de 200 personas, debió retornar a la pista luego de reportar una posible falla en uno de sus motores.Ante la situación, se activó de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la llegada de la aeronave y garantizar la integridad de quienes iban a bordo.

La ruta que alcanzó a recorrer el avión antes de aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Bogotá Archivo: Flightaware

Se recomienda a los viajeros que tengan vuelos programados para el cierre de la jornada verificar el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales de las aerolíneas, como medida de precaución ante el movimiento de equipos de emergencia en la terminal.